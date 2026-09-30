«Islam n'est pas invincible !» : Le puncheur brésilien Carlos Prates défie Makhachev

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«Islam n'est pas invincible !» : Le puncheur brésilien Carlos Prates défie Makhachev

Le combattant brésilien Carlos Prates, qui a rapidement fait sensation à l'UFC grâce à ses KO dévastateurs dans les catégories poids mi-moyens et poids welters, a annoncé qu'il était prêt à affronter l'un des champions les plus dominants de l'organisation, Islam Makhachev.

Dans une interview accordée au célèbre podcast « Connect Cast », Prates a analysé le récent combat de Makhachev contre Ian Garry et a vivement rejeté le mythe de l'invincibilité entourant le combattant daghestanais : « En regardant le combat Makhachev-Garry, j'ai vu qu'Islam n'est pas l'adversaire invincible que tout le monde imagine. Bien sûr, c'est un combattant très fort, double champion... Mais je ne comprends pas : pourquoi tout le monde dit qu'il est imbattable ? On dit que si Makhachev t'emmène au sol, tu ne peux plus te relever. Pourquoi ne pourrais-je pas me relever ? Je donnerai à Islam le combat le plus difficile de sa vie. », a-t-il déclaré avec audace.

Le striker brésilien a souligné qu'il perfectionnait sa défense en lutte dans son camp d'entraînement en commençant précisément par des positions désavantageuses, se disant prêt à créer une sensation dans l'octogone.

« Négation du mythe de l'invincibilité, secrets du sol et défi audacieux » : 5 points clés

Les faits les plus importants concernant le défi lancé par Carlos Prates à Islam Makhachev :

  • « Islam n'est pas invincible » : Prates a suivi de près le combat entre Makhachev et Garry, révélant que le champion a aussi ses points faibles ;

  • Rejet de la peur du sol : Le combattant brésilien a affirmé qu'il ne craignait pas d'être au sol face à Islam et qu'il était capable de se relever facilement ;

  • Entraînement spécifique à la lutte : Carlos a souligné qu'il s'entraîne à se défendre en se plaçant volontairement dans des positions inconfortables et dominées ;

  • La promesse du « combat le plus difficile de sa vie » : Prates a affirmé que si ce combat était organisé, Makhachev ferait face au défi le plus dangereux et le plus éprouvant de sa carrière ;

  • Interview ouverte dans le « Podcast Connect Cast » : Ces déclarations ont fait grand bruit dans le podcast et ont déclenché une nouvelle vague de débats dans le monde du MMA.

Analyse comparative d'un éventuel affrontement entre Carlos Prates et Islam Makhachev

Comparaison des styles, des points forts et des statistiques des deux combattants dans l'octogone :

Critères d'analyse et indicateurs

Carlos Prates (Challenger / Puncheur)

Islam Makhachev (Champion en titre)

Style de combat et école

Muay-thaï, kickboxing, striker brésilien agressif

Sambo, lutte libre et grappling équilibré

Source principale de danger

Gauche dévastatrice, genoux et puissance de KO

Takedowns, contrôle au sol et soumissions

Sur les points faibles de l'adversaire

« Le combat Makhachev-Garry a montré qu'il est possible de le battre »

Nécessité de garder ses distances face aux strikers rapides

Préparation au sol et lutte

« Je commence mes entraînements depuis des positions désavantageuses »

Le contrôle au sol le plus parfait au monde

Psychologie dans l'octogone

Attaque sans peur, pression et prise de risque

Expérience calme, discipline de champion et patience

Scénario de combat probable

KO rapide en restant debout à distance

Acculer l'adversaire contre la cage, l'amener au sol et l'épuiser

Expertise MMA et tactique : Prates peut-il vraiment menacer Makhachev ?

Conclusions des experts en arts martiaux mixtes :

  • « Poing de puncheur et facteur surprise » : Carlos Prates est actuellement considéré comme l'un des strikers les plus dangereux de la division ; sa puissance de frappe et ses trajectoires sont imprévisibles ; s'il parvient à cibler le champion sans relâche debout, il peut représenter un danger sérieux pour Makhachev ;

  • Problème de la défense contre la lutte daghestanaise : Historiquement, de nombreux strikers (Oliveira, Poirier, Volkanovski) ont promis de sortir du sol de Makhachev, mais cela s'est avéré très complexe dans l'octogone ; la confiance de Prates pourrait mener à une fatigue physique intense et à une soumission du champion ;

  • Audace médiatique et plans de l'UFC : Ce genre de défi plaît beaucoup à Dana White et aux matchmakers ; Prates augmente considérablement son exposition et s'il enchaîne quelques victoires éclatantes, un combat pour le titre pourrait devenir une réalité.

Selon vous, les déclarations audacieuses de Carlos Prates sur le sol de Makhachev sont-elles juste de la confiance en soi et du marketing, ou peut-il vraiment contrer la lutte du champion ? Si le combat était organisé, en quel round et comment se terminerait-il ? Laissez vos pronostics en commentaires et partagez cette analyse avec vos amis fans de l'UFC !

Carlos PratesIslam MakhachevUFCPodcast Connect CastMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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