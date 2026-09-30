Sita Qadamboyeva remporte la finale et devient championne d'Asie !

L'hymne de l'Ouzbékistan a retenti une fois de plus à Aichi-Nagoya. Engagée dans la catégorie des -52 kg en judo, Sita Qadamboyeva a remporté la finale Corée du Sud en battant sa représentante pour devenir championne des Jeux asiatiques.

Cette victoire est un nouveau moment de joie pour le judo ouzbek. Qadamboyeva a su gérer la pression lors du moment décisif pour atteindre la plus haute marche du podium.

La finale sous les projecteurs

La finale des -52 kg était le combat décisif de la compétition pour Sita Qadamboyeva.

Sur le tatami, Corée du Sud la représentante a tenté de lui opposer une résistance sérieuse. Cependant, dans les moments cruciaux, notre compatriote a su exploiter ses opportunités pour conclure le combat par une victoire.

Ainsi, Qadamboyeva a décroché la médaille d'or des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Pas de bronze, mais de l'or !

Un aspect important de ce résultat est que Sita Qadamboyeva n'a pas terminé la compétition avec une simple médaille, mais avec le titre de championne.

Aux Jeux asiatiques, chaque combat est un défi particulier pour l'athlète. Cependant, réussir à s'imposer après avoir parcouru le chemin jusqu'à la finale est l'un des éléments clés qui définit un champion.

Qadamboyeva a su faire parler son talent en finale.

Sita Qadamboyeva — Championne des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya !

Une nouvelle médaille d'or pour le judo ouzbek

La victoire de Sita Qadamboyeva revêt également une importance majeure pour la délégation ouzbèke.

Aux Jeux asiatiques qui se déroulent à Aichi et Nagoya, les athlètes de notre pays enchaînent les résultats médaillés. Sur les tatamis de judo, les représentants de l'Ouzbékistan mènent également une lutte acharnée pour les médailles.

Le titre de championne de Qadamboyeva est l'un des résultats les plus éclatants de cette lutte.

Du tatami au podium

Au judo, une seule erreur peut changer le destin de toute une compétition. C'est pourquoi chaque mouvement, chaque décision et chaque seconde sont extrêmement importants pour l'athlète en finale.

Sita Qadamboyeva n'a pas perdu ses moyens sur la plus grande scène.

Corée du SudAprès avoir vaincu son adversaire, notre compatriote a hissé le drapeau de l'Ouzbékistan sur la plus haute marche du podium.

Il ne s'agit pas seulement d'une réussite personnelle pour Sita Qadamboyeva, mais d'un résultat majeur pour le judo ouzbek.

À qui le tour maintenant ?

Les compétitions à Aichi-Nagoya se poursuivent. Cela signifie que les fans ouzbeks peuvent encore s'attendre à de nombreux combats passionnants et à de bonnes nouvelles.

Sita Qadamboyeva a rempli sa mission : elle a battu son adversaire en finale et a remporté le titre de championne des Jeux asiatiques.

Désormais, sa médaille d'or occupe une place de choix parmi les brillants résultats de la délégation ouzbèke à Aichi-Nagoya.

Le combat entamé sur le tatami s'est conclu par l'or sur le podium. Sita Qadamboyeva est championne des Jeux asiatiques !