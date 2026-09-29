Taekwondo aux Jeux asiatiques : 8 représentants de l'Ouzbékistan annoncés

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Taekwondo aux Jeux asiatiques : 8 représentants de l'Ouzbékistan annoncés

Du 1er au 3 octobre, dans le cadre des XXe Jeux asiatiques qui se déroulent au Japon, des compétitions de taekwondo seront organisées. L'aspect remarquable de cette édition est qu'en plus des combats de taekwondo traditionnels, des médailles seront également disputées en taekwondo virtuel.

Le complexe « Toyohashi Gymnasium » accueillera les compétitions de taekwondo. L'équipe nationale d'Ouzbékistan montera également sur le tatami dans plusieurs catégories de poids pour lutter pour les médailles.

Quand commencent les compétitions de taekwondo ?

Les compétitions débuteront le 1er octobre avec les épreuves individuelles de poomsae.

Le 2 octobre , ce sera au tour du taekwondo virtuel et des combats de kyorugi.

Compétitions de Taekwondo WT aux Jeux asiatiques Le 3 octobre , elles prendront fin.

Ainsi, pendant trois jours, les fans de sport pourront assister à des compétitions de poomsae, de kyorugi et de taekwondo virtuel.

Équipe nationale masculine d'Ouzbékistan

L'Ouzbékistan aux Jeux asiatiques participera dans quatre catégories de poids chez les hommes.

  • -58 kg : Asadbek Samandarov ;

  • -68 kg : Najmiddin Qosimxojiyev ;

  • -80 kg : Jasurbek Jaysunov ;

  • +80 kg : Marat Mavlonov.

Chaque athlète se battra pour les médailles des Jeux asiatiques dans sa catégorie de poids.

La composition féminine est également connue

Chez les femmes, trois taekwondoïstes défendront l'honneur de l'Ouzbékistan.

  • -57 kg : Madina Mirabzalova ;

  • -67 kg : Ozoda Sobirjonova ;

  • +67 kg : Svetlana Saidova.

Elles monteront également sur le tatami dans leurs catégories de poids respectives pour concourir pour une médaille.

Qui représentera l'Ouzbékistan en taekwondo virtuel ?

L'une des disciplines les plus innovantes au programme des Jeux asiatiques est le taekwondo virtuel.

Au nom de l'Ouzbékistan, dans cette discipline, Jasurbek Jaysunov participera.

Ainsi, Jaysunov défendra l'honneur de notre pays aux Jeux asiatiques non seulement dans les compétitions traditionnelles de taekwondo en -80 kg, mais aussi en taekwondo virtuel.

Pour les Ouzbeks , un programme important de trois jours

Date

Compétition

1er octobre

Poomsae individuel

2 octobre

Taekwondo virtuel et kyorugi

3 octobre

Fin des compétitions de Taekwondo WT

Avec le début des compétitions de taekwondo aux Jeux asiatiques, une autre voie importante vers les médailles s'ouvre pour la délégation ouzbèke.

L'attention ne sera pas seulement portée sur les combats traditionnels de kyorugi, mais aussi sur le taekwondo virtuel au programme des Jeux asiatiques.

Du 1er au 3 octobre, tous les regards seront tournés vers le complexe « Toyohashi Gymnasium ». Les taekwondoïstes ouzbeks lutteront pour des médailles sur le tatami des Jeux asiatiques.

Jeux asiatiquesToyohashi GymnasiumJasurbek JaysunovTaekwondo virtuelOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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