Cannavaro s'exprime sur le match contre l'Iran, Shomurodov évoque un objectif majeur

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a tenu une conférence de presse à Fergana avant le match amical contre l'Iran. L'entraîneur Fabio Cannavaro et le capitaine Eldor Shomurodov y ont participé, abordant le match à venir, l'annulation de la rencontre prévue contre l'Argentine et les changements d'effectif après la Coupe du Monde.

Les propos de Cannavaro sur l'équipe d'Iran et l'objectif de Shomurodov pour l'équipe nationale ont particulièrement retenu l'attention.

Cannavaro : « Il n'est pas nécessaire de présenter l'Iran »

Lors de la conférence de presse, Fabio Cannavaro a souligné que l'équipe d'Ouzbékistan affronterait un adversaire bien structuré après la Coupe du Monde.

Selon le technicien italien, c'est précisément pour cette raison qu'il a demandé à l'Association de football d'Ouzbékistan d'organiser un match amical contre l'un des adversaires les plus coriaces.

« Nous jouons un match amical contre une équipe bien formée après la Coupe du Monde. J'ai personnellement demandé à l'UFA que nous devions affronter l'une des meilleures équipes. »

Cannavaro a également insisté sur le potentiel de l'équipe nationale iranienne.

« Il n'est pas nécessaire de présenter l'Iran. C'est la meilleure équipe d'Asie, avec des joueurs expérimentés dans ses rangs. »

Le match entre l'Ouzbékistan et l'Iran aura lieu le 24 septembre à Fergana. Le coup d'envoi est prévu à 19h00, heure de Tachkent.

Shomurodov : « Nous devons gagner chaque match »

Le capitaine de l'équipe nationale, Eldor Shomurodov, a déclaré que malgré les changements dans l'effectif, l'objectif principal de l'équipe reste inchangé.

Il a souligné que chaque match est important pour l'équipe nationale, tant en termes de résultats que d'expérience.

« Après un certain temps, l'équipe nationale s'est réunie avec de grands changements. Notre objectif n'a jamais changé. Nous devons entrer sur le terrain et gagner chaque match. »

Shomurodov a noté que le soutien des supporters à Fergana serait également un facteur important pour les joueurs.

Selon le capitaine, il avait déjà apprécié l'ambiance au stade à Fergana lors du match de l'équipe de jeunes contre la Nouvelle-Zélande.

« La dernière fois que nous avons joué contre la Nouvelle-Zélande avec l'équipe de jeunes à Fergana, il y avait une atmosphère incroyable au stade. Nous ferons tout pour gagner le match à venir. »

« Démissionnerez-vous en cas d'échec à la Coupe d'Asie ? »

Lors de la conférence de presse, une question sur son avenir a également été posée à Cannavaro.

Un journaliste a demandé au technicien s'il pourrait démissionner en cas de mauvaise performance de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la Coupe d'Asie.

Cannavaro a répondu à la question avec humour :

« Nous parlons du match de demain », a-t-il dit en riant.

Ainsi, le technicien italien a fait savoir qu'il se concentrait pour l'instant sur le match contre l'Iran.

Cannavaro avait déjà déclaré ouvertement qu'il fixait des objectifs élevés pour l'équipe nationale. Lors d'une précédente conférence de presse publiée sur le site de l'UFA, il avait mentionné que viser des résultats à la Coupe d'Asie était l'un de ses objectifs principaux.

Pourquoi le match contre l'Argentine a-t-il été annulé ?

L'une des questions qui a suscité le plus d'intérêt lors de la conférence de presse concernait l'annulation du match amical prévu contre l'équipe nationale d'Argentine.

Cannavaro a confirmé que la partie ouzbèke avait mené des négociations avec l'Argentine.

Cependant, trois semaines avant le match, la Fédération argentine de football a annoncé qu'elle ne participerait pas à cette rencontre.

La raison invoquée pour cette annulation était liée aux plans de départ de Lionel Messi de l'équipe nationale.

« Nous avons effectivement négocié avec l'équipe nationale d'Argentine. Mais trois semaines avant le match, la Fédération argentine de football a refusé de participer à cette rencontre en raison des adieux de Messi. »

Cannavaro a également indiqué que la partie ouzbèke avait cherché un autre adversaire de niveau équivalent à l'Argentine.

« C'est vrai, la Syrie n'est pas aussi forte que l'Argentine. Mais nous avons essayé de trouver une équipe de haut niveau comme l'Argentine. Cependant, nous n'avons pas pu trouver cette opportunité. »

Il est prévu que l'équipe nationale d'Ouzbékistan affronte également la Syrie et la Corée du Sud lors des prochains matchs amicaux internationaux. Le match contre la Syrie est prévu le 1er octobre à Tachkent.

Les joueurs ayant participé à la Coupe du Monde peuvent-ils revenir ?

Cannavaro a également été interrogé sur les joueurs qui ont défendu les couleurs de l'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde, mais qui n'ont pas été appelés pour ce rassemblement.

L'entraîneur a clairement indiqué que les portes de l'équipe nationale n'étaient pas fermées pour ces joueurs.

« Les portes de l'équipe nationale sont ouvertes à tous. »

Cannavaro a souligné que certains joueurs étaient blessés, d'autres n'avaient pas trouvé de club, et certains avaient vu leur forme physique décliner.

Dans le même temps, le technicien a affirmé qu'il connaissait bien leurs capacités et qu'ils pourraient être rappelés en équipe nationale à l'avenir.

Pour ce rassemblement, il a été décidé de donner une chance à d'autres joueurs.

La liste actuelle de l'UFA comprend des joueurs comme Abdukodir Khusanov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullaev ainsi qu'un certain nombre de nouveaux candidats prometteurs.

Pourquoi le match contre l'Iran est-il important ?

Le match à Fergana revêt une importance plus large qu'un simple match amical pour l'Ouzbékistan. Après la Coupe du Monde, c'est l'occasion de tester de nouveaux joueurs, de façonner la nouvelle identité tactique de l'équipe et d'évaluer l'état des joueurs face à un adversaire fort.

L'Iran est l'un des adversaires bien connus de l'Ouzbékistan. Cannavaro lui-même a souligné que cette équipe possédait des joueurs expérimentés.

C'est pourquoi, lors du match à Fergana, non seulement le résultat, mais aussi l'aspect de l'équipe nationale d'Ouzbékistan après la Coupe du Monde seront au centre de l'attention des supporters.

En particulier, les changements dans l'effectif, les opportunités données aux nouveaux joueurs et les décisions tactiques de Cannavaro pourraient devenir l'un des aspects les plus intéressants du match.

Une nouvelle étape pour Cannavaro, un nouveau test pour Shomurodov

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a participé à la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire en 2026. Désormais, une nouvelle étape attend l'équipe.

Pour Cannavaro, approfondir l'étude de l'effectif, renforcer la concurrence entre les joueurs et former une équipe adaptée aux prochaines compétitions restent des tâches essentielles.

Le capitaine de l'équipe, Eldor Shomurodov, a déclaré ouvertement que l'objectif principal n'avait pas changé : l'équipe nationale entre sur le terrain pour gagner chaque match.

Le match contre l'Iran à Fergana sera le prochain test de cette nouvelle étape. Cannavaro a choisi un adversaire fort, et Shomurodov a exprimé son objectif de victoire. La suite sur le terrain sera connue le 24 septembre.