Fabio Cannavaro se livre : qui jouera contre la Syrie ?

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Fabio Cannavaro a donné des informations sur les changements potentiels dans l'effectif et l'état de forme des joueurs lors de la conférence de presse précédant le match amical contre la Syrie.

Le technicien italien a déclaré qu'après le match contre l'Iran, l'équipe a eu plus de temps pour se préparer. Cependant, il a souligné qu'il était plus préoccupé par la rencontre face à la Syrie.

Qu'attend Cannavaro du match contre la Syrie ?

Cannavaro a déclaré que pour le match contre l'Iran, il n'a pas eu besoin de motiver les joueurs individuellement, car le niveau de l'adversaire constituait une motivation suffisante.

Pour le match contre la Syrie, l'entraîneur attend de ses joueurs un rythme plus élevé et une fidélité à sa philosophie de jeu.

« Nous ne devons pas nous écarter de notre philosophie », a déclaré Cannavaro.

Le sélectionneur a également annoncé que Muhammadrasul Abdumajidov ne pourra pas jouer contre la Syrie en raison de certains problèmes. a-t-il fait savoir.

L'effectif changera contre la Syrie

Lors de la conférence de presse, Cannavaro a été interrogé sur la possibilité d'une rotation dans l'équipe.

L'entraîneur a confirmé cette éventualité. Il a souligné qu'il faut tenir compte du fait que l'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera la Corée du Sud après la Syrie.

C'est pourquoi il est prévu de bien répartir la charge de travail des joueurs et de donner du temps de jeu au plus grand nombre possible.

Quel est l'état de santé d'Abduvohid Ne’matov ?

Une autre question qui intéresse les supporters de l'équipe nationale d'Ouzbékistan est l'état du gardien Abduvohid Ne’matov.

Selon Cannavaro, Ne’matov souffre d'une légère blessure à la main. Bien que l'entraîneur ait précisé que ce n'était pas grave, la participation du joueur au match contre la Syrie reste incertaine.

Le diagnostic final des médecins de l'équipe est attendu. Ce n'est qu'ensuite qu'une décision sera prise quant à sa titularisation ou sa mise au repos.

Les joueurs de l'équipe olympique pourraient également aller en Corée

Cannavaro a également été interrogé sur la participation des joueurs de l'équipe olympique au match contre la Corée du Sud.

Cannavaro a affirmé qu'il essaierait de les emmener pour le match contre la Corée. Il est également possible que certains joueurs soient mis au repos selon la situation.

Ainsi, le match contre la Syrie sera important non seulement pour le résultat, mais aussi pour évaluer l'état des joueurs et former l'équipe optimale pour la rencontre suivante.

Désormais, toute l'attention est portée sur le match contre la Syrie.

Pour Cannavaro, le match contre la Syrie sera l'occasion de tester à nouveau la nouvelle philosophie de l'équipe.

Après la rude compétition contre l'Iran, l'équipe nationale d'Ouzbékistan se prépare maintenant à un match d'une nature différente. La rotation potentielle, l'état de Ne’matov et l'absence d'Abdumajidov sont devenus les principaux sujets avant le match.

Cannavaro, lui, veut voir la réponse sur le terrain : rythme élevé, philosophie personnelle et plus d'opportunités pour les joueurs — ce sont précisément ces objectifs qui attendent l'Ouzbékistan face à la Syrie.