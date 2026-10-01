Cristiano Ronaldo quitte le rassemblement de l'équipe nationale du Portugal

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a quitté le camp d'entraînement de manière inattendue et controversée. Selon les informations rapportées par Marca, le joueur a pris cette décision suite à un conflit tendu avec l'entraîneur Jorge Jesus et a promis de révéler toute la vérité sur la situation dans un avenir proche. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Cette tension est apparue avant le match crucial de la Ligue des Nations contre le Danemark. Il est rapporté que la controverse a été causée par les décisions de l'entraîneur après la victoire 2-1 contre la Norvège. Lors de cette rencontre, Cristiano Ronaldo était resté sur le banc et n'était pas entré en jeu.

Mécontentement sur le banc et position de l'entraîneur

Lors du match contre la Norvège, l'entraîneur Jorge Jesus a fait confiance à Joao Felix et Goncalo Ramos en attaque, et les deux joueurs ont réussi à marquer. Malgré l'intensité de la seconde période, Ronaldo n'a pas été utilisé et s'est dirigé directement vers les vestiaires dès le coup de sifflet final.

La situation s'est aggravée lors de la conférence de presse d'après-match et après des discussions d'urgence avec la direction de la Fédération portugaise de football. L'entraîneur Jorge Jesus a affiché une position ferme face aux médias, soulignant que chaque joueur doit se soumettre à ses décisions.

La déclaration de Cristiano Ronaldo

Suite à l'escalade du conflit, Cristiano Ronaldo a publié une déclaration spéciale sur ses réseaux sociaux, abordant son avenir en équipe nationale et les raisons de son départ. Il a confirmé avoir pris cette décision après la conférence de presse de l'entraîneur et une conversation avec le président de la fédération.

« Après la conférence de presse de l'entraîneur et une discussion avec le président de la Fédération portugaise de football, j'ai décidé de quitter le camp de l'équipe nationale », a écrit l'attaquant. Dans sa déclaration, il a souligné sa loyauté envers l'équipe nationale et a ajouté qu'il révélerait toute la vérité en temps voulu.

« En temps voulu, je dirai à tous les Portugais la vérité sur les raisons de mon départ de l'équipe nationale. Pour l'instant, il est temps de souhaiter bonne chance au Portugal et à tous mes coéquipiers sans exception », a conclu le joueur. Désormais, la manière dont l'équipe évoluera sans son capitaine avant des matchs importants est au centre de l'attention des experts.