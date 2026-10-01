Cristiano Ronaldo quitte le rassemblement de l'équipe nationale du Portugal

·7·Sport
Cristiano Ronaldo quitte le rassemblement de l'équipe nationale du Portugal

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a quitté le camp d'entraînement de manière inattendue et controversée. Selon les informations rapportées par Marca, le joueur a pris cette décision suite à un conflit tendu avec l'entraîneur Jorge Jesus et a promis de révéler toute la vérité sur la situation dans un avenir proche. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Cette tension est apparue avant le match crucial de la Ligue des Nations contre le Danemark. Il est rapporté que la controverse a été causée par les décisions de l'entraîneur après la victoire 2-1 contre la Norvège. Lors de cette rencontre, Cristiano Ronaldo était resté sur le banc et n'était pas entré en jeu.

Mécontentement sur le banc et position de l'entraîneur

Lors du match contre la Norvège, l'entraîneur Jorge Jesus a fait confiance à Joao Felix et Goncalo Ramos en attaque, et les deux joueurs ont réussi à marquer. Malgré l'intensité de la seconde période, Ronaldo n'a pas été utilisé et s'est dirigé directement vers les vestiaires dès le coup de sifflet final.

La situation s'est aggravée lors de la conférence de presse d'après-match et après des discussions d'urgence avec la direction de la Fédération portugaise de football. L'entraîneur Jorge Jesus a affiché une position ferme face aux médias, soulignant que chaque joueur doit se soumettre à ses décisions.

La déclaration de Cristiano Ronaldo

Suite à l'escalade du conflit, Cristiano Ronaldo a publié une déclaration spéciale sur ses réseaux sociaux, abordant son avenir en équipe nationale et les raisons de son départ. Il a confirmé avoir pris cette décision après la conférence de presse de l'entraîneur et une conversation avec le président de la fédération.

« Après la conférence de presse de l'entraîneur et une discussion avec le président de la Fédération portugaise de football, j'ai décidé de quitter le camp de l'équipe nationale », a écrit l'attaquant. Dans sa déclaration, il a souligné sa loyauté envers l'équipe nationale et a ajouté qu'il révélerait toute la vérité en temps voulu.

« En temps voulu, je dirai à tous les Portugais la vérité sur les raisons de mon départ de l'équipe nationale. Pour l'instant, il est temps de souhaiter bonne chance au Portugal et à tous mes coéquipiers sans exception », a conclu le joueur. Désormais, la manière dont l'équipe évoluera sans son capitaine avant des matchs importants est au centre de l'attention des experts.

Cristiano RonaldoPortugalJorge JesusLigue des NationsFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Cristiano Ronaldo quitte le camp d'entraînement du PortugalCristiano Ronaldo quitte le camp d'entraînement du PortugalHier 23:16Jorge Jesus : Cinq Ballons d'Or ne garantissent aucun privilège à CristianoJorge Jesus : Cinq Ballons d'Or ne garantissent aucun privilège à Cristiano19 septembre 09:35Fabio Silva heureux de son retour en équipe nationale du PortugalFabio Silva heureux de son retour en équipe nationale du Portugal23 septembre 20:59Le nouveau sélectionneur du Portugal dévoile ses plans concernant Cristiano RonaldoLe nouveau sélectionneur du Portugal dévoile ses plans concernant Cristiano Ronaldo21 juillet 11:59Clarification sur la situation entre Cristiano Ronaldo et le sélectionneur nationalClarification sur la situation entre Cristiano Ronaldo et le sélectionneur nationalHier 22:58Ruben Dias réagit à la polémique autour de Cristiano RonaldoRuben Dias réagit à la polémique autour de Cristiano RonaldoHier 21:18
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov