Fabio Silva heureux de son retour en équipe nationale du Portugal

L'attaquant du Borussia Dortmund, Fabio Silva, a exprimé sa fierté de retrouver l'équipe nationale du Portugal après deux ans d'absence. Le joueur de 24 ans s'est dit prêt à évoluer sous la direction du nouveau sélectionneur Jorge Jesus et a souligné l'honneur de partager le terrain avec la légende Cristiano Ronaldo. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon ixbt.com, l'attaquant, qui poursuit sa carrière avec succès en Allemagne, s'illustre sous les couleurs de Dortmund après son expérience en Premier League. Sa convocation en sélection est une étape importante pour s'imposer face à une forte concurrence, notamment avec Gonçalo Ramos et João Félix.

L'opportunité de jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo

Fabio Silva a fermement affirmé qu'il n'est ni difficile ni injuste de rivaliser avec Cristiano Ronaldo pour le poste d'avant-centre en sélection. Selon lui, s'entraîner avec le capitaine et observer ses mouvements est une occasion unique pour un jeune joueur d'améliorer son propre jeu.

L'attaquant a expliqué la situation lors d'une interview : « C'est un immense plaisir d'être ici et d'apprendre du groupe. Cristiano Ronaldo est mon idole, j'ai toujours été inspiré par lui. Tout le monde connaît sa valeur et c'est un honneur d'être à ses côtés ».

Une nouvelle étape sous Jorge Jesus

Le joueur a également salué l'intensité des réunions tactiques du nouveau sélectionneur Jorge Jesus et son expérience dans le développement du potentiel des joueurs. Il a ajouté que ses automatismes avec Serhou Guirassy au Borussia Dortmund s'intègrent bien dans le schéma tactique du coach.

Le jeune avant-centre cherche à trouver sa place dès ses premiers jours en sélection, à répondre aux exigences du coach et à s'imposer comme un joueur régulier sur la scène internationale.