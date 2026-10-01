Le flagship OnePlus 16 établit un record sur AnTuTu avec 5,63 millions de points

Alors que le marché des smartphones évolue rapidement, les fabricants atteignent de nouveaux sommets en matière de performances avec leurs futurs appareils. Selon ixbt.com, OnePlus a officiellement révélé les résultats de son prochain flagship, le OnePlus 16, sur le benchmark AnTuTu, établissant un record absolu. C'est ce que rapporte l'information transmise par Ixbt.com.

Selon la déclaration du fabricant, le flagship de nouvelle génération a obtenu plus de 5,63 millions de points lors des tests. Auparavant, des fuites dans diverses sources en ligne suggéraient que l'appareil pourrait atteindre 5,38 millions de points. Les représentants de la société soulignent que ce score est actuellement le meilleur parmi tous les appareils fonctionnant sur cette plateforme matérielle.

Processeur de pointe et capacités de jeu

Le OnePlus 16 sera l'un des premiers sur le marché à être équipé du tout dernier processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 gravé en 2 nm. Afin d'assurer des performances élevées et une stabilité optimale, les ingénieurs de OnePlus et de Qualcomm ont développé conjointement un système logiciel basse consommation appelé Wind Chaser. Ce système garantit la stabilité de la fréquence d'images lors de charges de travail prolongées.

Il a également été annoncé qu'il serait possible de jouer à des jeux pris en charge, notamment PUBG Mobile, en mode natif jusqu'à 185 images/seconde. Pour soutenir le travail du processeur principal, trois puces spéciales ont été intégrées :

P4 Super Display — responsable du traitement de l'image

T3 Touch — réduit considérablement la latence du contrôle tactile

G3 e-sports — optimise la stabilité de la connexion réseau

Écran, batterie et capacités de l'appareil photo

Selon les premières informations, le smartphone sera doté d'un écran plat BOE OLED de 6,78 pouces avec des bordures fines. Cet écran, d'une résolution de 1,5K, prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 185 Hz, tandis que l'épaisseur du cadre n'est que de 1,15 mm. Un autre aspect surprenant de l'appareil est sa batterie massive de 9000 mAh, bien que ses paramètres de charge restent pour l'instant secrets.

Le flagship ne reste pas en reste en matière de capacités optiques. L'appareil photo principal sera équipé d'un capteur de 200 mégapixels au format optique 1/1,4 pouce. Il sera complété par un module périscope de 50 mégapixels avec zoom optique 3x, ainsi qu'un troisième capteur grand angle de même résolution. La présentation officielle du OnePlus 16 est prévue pour le 12 octobre de cette année.