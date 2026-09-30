Ruben Dias réagit à la polémique autour de Cristiano Ronaldo

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Ruben Dias réagit à la polémique autour de Cristiano Ronaldo

Le défenseur de Manchester City, Ruben Dias, a réagi aux récentes tensions et au battage médiatique entourant le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo. Selon Goal.com, alors que l'ambiance au sein du groupe et le comportement de l'attaquant expérimenté avant les matchs de la Ligue des nations font l'objet de vives discussions, le défenseur central a souligné que ces critiques extérieures sont injustement exagérées. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Des tensions sont apparues dans le camp portugais ces derniers jours après la victoire 2-1 contre la Norvège. Lors de ce match, l'attaquant de 41 ans n'a pas été titularisé, et le fait qu'il ait quitté le terrain sans saluer les supporters ainsi que son absence à deux séances d'entraînement ont suscité des critiques publiques. Bien que l'entraîneur ait qualifié cela de simple décision tactique, diverses spéculations ont été avancées dans la presse.

L'ambiance dans l'équipe et la déclaration de Dias

Afin de clarifier la situation, Cristiano Ronaldo, l'entraîneur et le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, se sont rencontrés mardi soir pour dissiper les malentendus. Malgré cela, la pression extérieure ne retombe pas. Lors d'un échange avec les médias, Ruben Dias a fait savoir que les joueurs de l'équipe perçoivent ces situations d'une manière totalement différente.

Selon Dias, les joueurs cadres de l'équipe, dont Bernardo Silva et Bruno Fernandes, comprennent parfaitement que cette affaire n'a pas l'importance que les observateurs extérieurs lui prêtent. Le défenseur a souligné que les joueurs se concentrent uniquement sur leurs tâches sur le terrain et ne prêtent aucune attention au bruit médiatique.

Émotions naturelles dans le sport professionnel

Poursuivant son intervention, Ruben Dias a affirmé qu'il est impossible de trouver un joueur ayant évolué au plus haut niveau pendant de longues années sans avoir jamais rencontré de problèmes avec ses entraîneurs. Il a souligné que de tels états émotionnels sont naturels dans la vie de tout sportif et qu'il ne faut pas les considérer comme des tragédies.

Le joueur est également revenu sur les critiques concernant le départ de Ronaldo sans saluer les fans. Selon lui, un moment de frustration de 10 à 15 secondes après un match ne peut en aucun cas remettre en cause la loyauté de vingt ans du joueur envers l'équipe nationale, et l'équipe continuera bientôt à célébrer ensemble des victoires importantes.

Ruben DiasCristiano RonaldoPortugalLigue Des NationsFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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