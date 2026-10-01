Bataille pour la couronne mondiale : pourquoi l'élite des échecs considère Sindarov comme favori face à Gukesh

L'événement le plus attendu et le plus important du monde des échecs en 2026, le match pour la couronne mondiale entre le champion du monde en titre Gukesh Dommaraju et le challenger Javokhir Sindarov, approche à grands pas. Avant cette rencontre historique à Genève, les meilleurs grands maîtres, experts renommés et blogueurs d'échecs célèbres ont partagé leurs pronostics.

UzChess rapporte que, selon rookreview.com et les conclusions de 18 experts influents rassemblés par la plateforme analytique, l'avantage est, de manière inattendue, du côté du représentant de l'Ouzbékistan :

10 experts — considèrent Javokhir Sindarov comme le grand favori du match à venir.

6 spécialistes — ont évalué les chances des deux jeunes prodiges comme étant égales (50/50).

Seulement 2 personnes — ont exprimé leur confiance dans la victoire du champion indien en titre, Gukesh.

Carlsen choisit Sindarov, tandis que Nakamura soutient Gukesh

Le multiple champion du monde d'échecs et numéro un mondial Magnus Carlsen a ouvertement déclaré qu'il s'attendait au succès de Sindarov. La star norvégienne a qualifié le jeu du grand maître ouzbek de plus complet et plus stable à tous égards.

Ayant disputé deux fois le match pour la couronne mondiale, Ian Nepomniachtchi a évalué les chances à 65:35, tandis que le fort grand maître russe Vladislav Artemiev a estimé le rapport à 60:40 en faveur de Sindarov. De même, le grand maître Aleksandr Shimanov a même indiqué les chances de Sindarov à 100% , alors que Luke McShane et Andrey Esipenko ont également reconnu Javokhir comme le « favori évident ».

À l'inverse, le représentant des États-Unis Hikaru Nakamura a qualifié Gukesh de favori absolu (100%), soulignant que si le champion en titre parvient à surmonter la pression psychologique, il pourrait ne laisser aucune chance à son adversaire. Le représentant biélorusse Denis Lazavik fait également partie des rares experts à avoir pris le parti de Gukesh.

Tableau complet des avis et évaluations des experts :

Date Expert Gukesh Sindarov 14.09.2026 Magnus Carlsen (Norvège) — Favori 10.09.2026 Maxime Vachier-Lagrave (France) 50% 50% 08.09.2026 Ian Nepomniachtchi (FIDE) 35% 65% 27.08.2026 Vladislav Artemiev (FIDE) 40% 60% 10.08.2026 Jan-Krzysztof Duda (Pologne) — Favori 01.08.2026 Dina Belenkaya (FIDE) 20% 80% 01.08.2026 Mike Klein (USA) 50% 50% 30.07.2026 Luke McShane (Angleterre) — Favori évident 25.07.2026 Anish Giri (Pays-Bas) 50% 50% 22.07.2026 Hans Niemann (USA) 50% 50% 17.07.2026 Aleksandr Shimanov (FIDE) 0% 100% 09.06.2026 Pravin Thipsay (Inde) 50% 50% 28.05.2026 Denis Lazavik (Biélorussie) Favori — 22.05.2026 Andrey Esipenko (FIDE) — Favori évident 21.05.2026 Faustino Oro (Argentine) — Favori 14.05.2026 Levy Rozman (GothamChess) (USA) 45% 55% 01.05.2026 Vincent Keymer (Allemagne) 50% 50% 16.04.2026 Hikaru Nakamura (USA) 100% 0%

Quand et où aura lieu le match pour la couronne ?

Le match pour le Championnat du monde FIDE entre Gukesh Dommaraju et Javokhir Sindarov du 22 novembre au 12 décembre aura lieu à Genève, en Suisse.

Conformément au règlement, la première partie classique débutera le 24 novembre . Le fait que la majorité des experts en échecs donnent l'avantage à notre compatriote a accru l'intérêt et l'intrigue avant le match à un niveau sans précédent.