Des médecins ont amputé par erreur la jambe saine d'un patient

Dans l'Ohio, aux États-Unis, une amputation de la jambe cancéreuse d'un patient était prévue. Cependant, il est allégué que lors de l'opération, les médecins ont amputé par erreur sa jambe saine.

Il a été révélé que Sharon Jeks, âgée de 74 ans, s'est rendue au « Selby General Hospital » de Marietta en septembre 2025 pour une amputation de la jambe droite sous le genou. L'opération était prévue en raison d'un cancer.

Cependant, selon la plainte déposée au tribunal, pendant l'intervention chirurgicale, le personnel médical a amputé la jambe gauche au lieu de la jambe droite. L'avocat de Jeks, Brad Lane, a souligné qu'avant l'opération, les médecins avaient marqué la bonne jambe. Il est précisé que même après l'intervention, la marque était toujours présente sur la bonne jambe.

La plainte note également que deux procédures spéciales de « time-out » ont été effectuées avant l'opération pour vérifier la sécurité du patient. Ces contrôles sont utilisés pour reconfirmer le patient, le type d'opération et le site chirurgical.

Par la suite, Jeks a dû subir l'amputation de sa jambe droite, initialement prévue. Par conséquent, elle a perdu ses deux jambes.

Jeks et son avocat ont poursuivi l'hôpital et le personnel médical impliqué dans l'opération, réclamant des dommages-intérêts. La plainte mentionne des blessures physiques, un handicap permanent, une souffrance morale et d'autres préjudices.

L'administration de l'hôpital a qualifié l'incident d'« événement évitable ». L'établissement a reconnu que les protocoles de sécurité n'avaient pas été respectés lors de l'opération et a annoncé que les membres du personnel responsables avaient été suspendus. Il a également été indiqué que le personnel chirurgical avait suivi une formation complémentaire.

Aucune décision judiciaire finale n'a encore été rendue dans cette affaire.