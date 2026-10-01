«La vraie racine du conflit est connue» : Jesus explique la raison du mécontentement de Ronaldo

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Jorge Jesus, après le match contre la Norvège (2-1), Cristiano Ronaldo a enfin clarifié la situation tendue et les détails de la réunion impliquant le président de la fédération.

Peu après cette conférence de presse, le capitaine de 41 ans a quitté en urgence le camp de base de l'équipe nationale.

«30 minutes d'échauffement, puis pas de temps de jeu» : La vraie racine du conflit

Jesus a souligné que le mécontentement de l'attaquant était dû à une décision tactique pendant le match. L'entraîneur lui a rappelé que même les légendes du football mondial ne sont pas au-dessus des règles :

«J'avais dit à Krish qu'il ne jouerait pas les deux prochains matchs contre la Norvège et le Danemark. Pendant le match, je l'ai envoyé s'échauffer au cas où j'aurais besoin de lui. Finalement, je ne l'ai pas fait entrer. N'importe quel joueur qui s'échauffe pendant 20 ou 30 minutes et qui ne rentre pas en jeu ne sera pas content. Surtout Krish. Même s'il s'agissait de Pelé ou de Maradona. 30 minutes d'échauffement, puis rester sur le banc ? Les règles sont ainsi faites. Tout le monde a les mêmes droits et j'ai décidé de ne pas le faire entrer».

L'intervention du président de la fédération et la discussion en coulisses

L'entraîneur a répondu comme suit aux informations circulant dans la presse concernant l'arrivée du président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, au camp :

Discussion obligatoire : Le technicien a déclaré qu'un problème avait été créé de toutes pièces, révélant avoir dit à Ronaldo : «Krish, on en parle beaucoup au Portugal, donc nous devons discuter de cette question, mais je ne comprends pas ce qui se passe».

Les propos précédents de Ronaldo : L'entraîneur a souligné que l'attaquant n'avait pas tenu parole : «Ce dont nous avons discuté, ce sont ses propos tenus en conférence de presse. Il avait dit : “Je suis venu ici pour que vous preniez la décision. Si vous voulez que je joue, je jouerai. Si vous voulez que je reste sur le banc, je resterai sur le banc”».

Le rôle du président : Il a été souligné que la venue du dirigeant au camp d'entraînement était naturelle, qu'il était venu pour comprendre la situation dans le contexte du tumulte médiatique et que le problème a été réglé juste après le dîner.

«Aucun joueur et aucun président ne peut changer ma décision»

À la question des journalistes sur le fait de savoir si l'entraîneur avait promis 30 minutes de temps de jeu à Ronaldo, Jorge Jesus a répondu de manière ferme et intransigeante :

«Je peux promettre ce que je veux. Je suis l'entraîneur. J'ai dit au joueur qu'il ne participerait pas au match : “Je te mets sur le banc. Si j'ai besoin de toi durant les 30 dernières minutes, tu entreras. Si je n'en ai pas besoin, tu n'entreras pas”. Aucun joueur ne peut me forcer à changer ma décision. Ni lui, ni personne d'autre dans le football. Pas même un président. Jamais, en aucune circonstance!»

Après cette sortie tendue et ces déclarations brutales de l'entraîneur, Cristiano Ronaldo a pris la décision de quitter définitivement le camp de l'équipe nationale et de ne pas revenir.