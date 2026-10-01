Nouvelle mise à jour de sécurité pour les flagships Samsung Galaxy S23

Samsung a commencé à déployer une nouvelle mise à jour logicielle pour sa célèbre gamme de smartphones flagships, le Samsung Galaxy S23. Selon l'insider @tarunvats33, cette mise à jour vise à renforcer la sécurité des appareils et a été initialement proposée aux utilisateurs sur le marché indien. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans le cadre de ce processus, des versions de firmware avec les indices S918BXXSAFZI1, S918BOXMAFZI1 et S918BXXSAFZE1 ont été publiées pour le modèle Samsung Galaxy S23 Ultra. Le package de téléchargement pèse 562 MB et assure une meilleure stabilité du système.

Sécurité et fonctionnalités logicielles

Cette mise à jour adapte le niveau de sécurité du système d'exploitation aux exigences futures, tout en conservant les interfaces One UI et Android existantes sur l'appareil. Selon la description de la mise à jour, l'accent est mis sur la correction des vulnérabilités identifiées et le renforcement de la protection globale des données des utilisateurs.

Conformément à sa tradition, l'entreprise déploie les mises à jour logicielles par étapes. Par conséquent, le délai de réception du package par les utilisateurs dans différents pays et régions peut varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

Rappelons qu'il y a peu, des rapports indiquaient que Samsung avait également commencé à déployer des correctifs de sécurité pour ses autres flagships avancés, les modèles Samsung Galaxy S24 Ultra, dans la région européenne. Cela démontre que le géant coréen travaille de manière systématique au support de ses appareils.