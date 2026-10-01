Les ventes d'iPhone 18 Pro et Pro Max explosent sur le marché chinois

Selon les résultats de la 38e semaine de cette année, les produits Apple ont repris la tête du marché chinois des smartphones. D'après ixbt.com, quatre appareils du géant technologique américain figurent parmi les sept modèles les plus vendus dans le pays au cours de cette période. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Actuellement, l'iPhone 18 Pro Max occupe la première place en tant que smartphone le plus populaire en Chine. La deuxième position est occupée par sa version plus compacte, l'iPhone 18 Pro. Ces chiffres démontrent que la demande pour la nouvelle gamme phare est supérieure aux attentes.

Les modèles de la génération précédente restent également très demandés

Les résultats du classement montrent que l'arrivée sur le marché des modèles de nouvelle génération n'a pas eu d'impact négatif sur les ventes des appareils lancés l'année dernière. En particulier, l'iPhone 17 Pro Max conserve la troisième place, tandis que le modèle iPhone 17 standard occupe la quatrième position.

Les experts soulignent qu'il est remarquable que, malgré le lancement des nouveaux flagships, les modèles iPhone 17 Pro Max et iPhone 17 n'aient pas perdu leur popularité auprès des consommateurs. Cette situation démontre la forte confiance des utilisateurs envers les appareils de génération précédente au sein de l'écosystème Apple.

Le paysage concurrentiel global sur le marché chinois

Des marques locales ont également réussi à intégrer le top 10 des ventes sur le marché chinois. Le classement comprend notamment les appareils suivants :

Huawei Enjoy 90 Pro Max

Honor Play 60A

iPhone 17 Pro

Honor X80 Pro Max

Huawei Pura X View

Huawei nova 16

Dans l'ensemble, Apple occupe quatre des dix premières places, dont deux appartiennent à la toute dernière génération. Les places restantes sont réparties entre les principaux fabricants chinois, Huawei et Honor.

Ces résultats de vente confirment une fois de plus la réaction du marché chinois aux tendances technologiques mondiales et la solidité de la position de la marque Apple dans cette région.