Les jeunes étoiles justifient la confiance : l'Argentine écrase la Bolivie

Les champions en titre ont fait un retour convaincant sur la scène internationale. L'équipe nationale d'Argentine, dirigée par Lionel Scaloni, a disputé son premier match après la Coupe du Monde à Córdoba, s'imposant largement 4-0 face à la Bolivie.

La rencontre a été dominée de bout en bout par les hôtes. En donnant leur chance à plusieurs jeunes talents, les hommes de Scaloni ont contrôlé le rythme du début à la fin, ne laissant aucune opportunité à l'adversaire.

L'éclat de Nico Paz et le nouveau but de Lautaro

L'attention s'est portée sur la nouvelle génération de l'équipe. Nico Paz, titulaire, s'est particulièrement distingué par sa prestation brillante : le milieu de terrain de 20 ans a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Le score a été ouvert dès la 19e minute par le buteur de l'équipe, Lautaro Martínez qui a démontré une fois de plus son talent. Dix minutes plus tard, Nico Paz a doublé la mise pour renforcer l'avantage. En seconde période, le défenseur Cristian Romero et l'attaquant López, entré en jeu, ont trouvé le chemin des filets pour sceller le score.

Détails du match amical :

Argentine — Bolivie 4-0 1er octobre, Córdoba.

Buts : Lautaro Martínez (19e), Nico Paz (29e), Cristian Romero (54e), López (86e).

Composition de l'Argentine : Emiliano Martínez, Giay (Simón, 74e), Cristian Romero (Balerdi, 56e), Lisandro Martínez (Flores, 81e), Vega, Palacios (Gómez, 81e), Mac Allister (Ezequiel Fernández, 74e), Nico Paz (Mastantuono, 56e), Prestianni (Barco, 56e), Julián Álvarez, Lautaro Martínez (López, 74e).

Processus de renouvellement de l'équipe

Scaloni a offert du temps de jeu à de jeunes talents comme Mastantuono, Prestianni, Barco et López. Cette alliance entre leaders expérimentés et sang neuf prouve que l'Argentine dispose d'une profondeur et d'un potentiel suffisants pour le prochain cycle international.