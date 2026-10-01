Un nouveau défaut détecté sur les haut-parleurs des iPhone 18 Pro et Pro Max

Les propriétaires des derniers modèles phares d'Apple, l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max, sont confrontés à un nouveau problème technique. Selon ixbt.com, les utilisateurs se plaignent de bruits parasites inhabituels provenant des haut-parleurs de l'appareil : craquements, grésillements et cliquetis aléatoires. Cette situation cause de nombreux désagréments au quotidien, entravant les appels importants et la consommation de contenu multimédia. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Selon les observations des experts et des utilisateurs touchés, ce défaut se manifeste principalement au niveau du haut-parleur supérieur utilisé pour les appels, et non sur le haut-parleur principal. La nature du problème varie : certains propriétaires signalent des bruits étranges presque continus, tandis que d'autres ne remarquent ce défaut que lors d'actions spécifiques.

Conditions d'apparition du défaut

D'après les rapports des utilisateurs sur les réseaux sociaux et les forums, les craquements sont particulièrement perceptibles dans les situations suivantes :

lors du lancement d'applications ou du défilement de pages web ;

à la réception de notifications ou lors de l'ouverture du clavier ;

pendant les appels via le réseau mobile ;

lors de l'activation/désactivation du mode avion ou d'un changement brusque de la luminosité de l'écran.

La particularité de ces situations est qu'elles se répètent régulièrement, limitant l'utilisation complète du smartphone et suscitant le mécontentement légitime des acheteurs.

Les mises à jour logicielles ne suffisent pas

Pour remédier à la situation, Apple avait précédemment publié la mise à jour iOS 27.0.1 afin de corriger un problème de redémarrage lié à une erreur de Face ID. Cependant, de nombreux utilisateurs soulignent que ce package logiciel n'a pas résolu le problème de craquements des haut-parleurs.

Certains acheteurs ont renvoyé leur appareil défectueux aux centres de service agréés pour un échange sous garantie. Malheureusement, il s'est avéré que les nouveaux smartphones fournis en remplacement présentaient exactement le même problème sonore. Cela suggère que l'ampleur du problème pourrait être plus importante que prévu.

Mesures futures et incertitude

À l'heure actuelle, Apple n'a pas encore officiellement reconnu l'existence de ce défaut. Les causes du problème restent mystérieuses : s'agit-il d'une erreur logicielle ou d'un défaut matériel (hardware) ? Pour l'instant, cela reste inconnu.

Si le problème est d'ordre logiciel, il pourrait être corrigé via une prochaine mise à jour d'iOS. Cependant, si le problème est lié au matériel, cela pourrait nécessiter des mesures plus sérieuses et éventuellement des campagnes de rappel. Les utilisateurs attendent une déclaration officielle.