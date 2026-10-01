Des astronomes découvrent une radiogalaxie rare dotée de quatre générations de jets

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Des astronomes découvrent une radiogalaxie rare dotée de quatre générations de jets

Des astronomes ont identifié la première radiogalaxie où un trou noir supermassif a connu quatre périodes d'activité distinctes. Selon ixbt.com, cet objet rare nommé J023721.13−010528.5 est situé au centre d'un amas de galaxies et s'étend sur environ 3,9 millions d'années-lumière. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Cette immense structure radio en forme de S revêt une importance majeure pour l'astrophysique moderne. Les scientifiques estiment qu'un trou noir supermassif, pesant environ 2,28 milliards de fois la masse du Soleil, réside au cœur de la galaxie. L'activité cyclique d'objets d'une telle masse est une clé essentielle pour comprendre l'évolution de l'Univers.

Le secret d'une quadruple activité

La preuve de cette activité répétée a été révélée grâce aux données collectées à différentes fréquences par les radiotélescopes uGMRT, MeerKAT et VLA. Quatre paires de zones compactes à haute luminosité radio ont été détectées symétriquement de chaque côté de la galaxie centrale.

L'âge du plasma rayonnant a servi de preuve principale. Le spectre radio s'accentue à mesure qu'il s'éloigne du noyau, indiquant le vieillissement des électrons. L'âge radiatif varie de 4,5 millions d'années pour la zone S1 la plus proche du noyau à 20,5 millions d'années pour la zone N4 la plus éloignée.

La forme en S et sa dynamique

Cette séquence infirme l'hypothèse selon laquelle tous les composants seraient des amas de plasma aléatoires au sein d'un seul jet. Le système a été interprété comme une quadruple-double radio galaxy (QDRG) ayant connu quatre épisodes d'activité successifs.

L'étude a montré que les jets n'ont pas conservé la même direction à chaque fois. Par rapport à la paire interne N1–S1, les paires suivantes ont dévié de 7°, 16° et 24° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est cette rotation progressive de l'axe qui a créé la forme en S caractéristique.

Les auteurs attribuent cette géométrie à la précession du trou noir central. La corrélation observée entre l'âge et la distance dans le système suggère une diminution de la puissance des jets ou une réduction de la durée des phases actives individuelles.

AstronomieRadiogalaxieTrou noirUniversDécouverte scientifique
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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