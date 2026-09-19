Quelle est la position des équipes d'Ouzbékistan après la 3e ronde de l'Olympiade d'échecs ?

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Quelle est la position des équipes d'Ouzbékistan après la 3e ronde de l'Olympiade d'échecs ?

À l'Olympiade d'échecs de la FIDE à Samarcande, la compétition s'intensifie alors que le groupe de tête se dessine. Après la 3e ronde, de l'Ouzbékistan l'équipe nationale masculine principale occupe la 4e place au classement mondial selon les critères de départage, tandis que l'équipe féminine se classe à une honorable 5e position. Lors de la dernière ronde, nos équipes principales ont remporté des victoires cruciales sur le score de 3:1 : l'Ouzbékistan-1, emmené par Nodirbek Abdusattorov et Javohir Sindarov, a battu l'Autriche, l'une des meilleures équipes européennes, tandis que l'équipe féminine principale a triomphé de l'Indonésie.

Les équipes de réserve ont également livré des combats acharnés : les équipes masculines et féminines « Ouzbékistan-3 » ont battu le Maroc (3,5:0,5) et l'Arabie saouditesur des scores larges (4:0), tandis que nos deuxièmes équipes se sont inclinées de justesse face à l'Allemagne (1,5:2,5) et à l'Espagne (1:3). Désormais, lors de la 4e ronde qui débute aujourd'hui, nos représentants font face à des défis intercontinentaux majeurs : l'équipe masculine affrontera la Turquie, et l'équipe féminine se mesurera à l'Argentine, géant sud-américain.

Alors, dans quelle mesure les 6 points accumulés après 3 rondes augmentent-ils les chances de titre de nos équipes, et comment les combats de la 4e ronde modifieront-ils le classement ?

« Victoires 3:1 et résultats complets de la 3e ronde »

Résultats complets des équipes d'Ouzbékistan lors de la 3e ronde :

  • Hommes (Ouzbékistan-1 — Autriche 3:1) : Notre équipe principale a fait preuve de maîtrise, battant les représentants européens et conservant la tête avec un score parfait ;

  • Hommes (Ouzbékistan-2 — Allemagne 1,5:2,5) : Notre deuxième équipe, composée de jeunes talents, s'est inclinée de justesse face aux grands maîtres allemands ;

  • Hommes (Ouzbékistan-3 — Maroc 3,5:0,5) : Notre troisième équipe a remporté une victoire large et incontestée contre les Africains ;

  • Femmes (Ouzbékistan-1 — Indonésie 3:1) : Nos joueuses ont brisé la résistance de la forte équipe asiatique, clôturant la 3e ronde par une victoire ;

  • Femmes (Ouzbékistan-2 — Espagne 1:3) : La deuxième équipe féminine a perdu des points face à l'école d'échecs espagnole expérimentée ;

  • Femmes (Ouzbékistan-3 — Arabie saoudite 4:0) : La troisième équipe féminine a gagné sur tous les échiquiers, enregistrant un score « à zéro ».

« TOP-10 et résultat parfait de 6 points » : Situation au classement

Selon le classement officiel de la FIDE après la 3e ronde :

  • Tournoi masculin (Ouzbékistan — 4e place) : Nos représentants occupent la quatrième place avec 3 victoires en 3 matchs (6 points de match, 10,5 points de partie et 26 de coefficient), derrière la Roumanie (1ère), la France (2e) et la Pologne (3e) ; la Chine partage également les 4e-5e places avec nous ;

Quelle est la position des équipes d'Ouzbékistan après la 3e ronde de l'Olympiade d'échecs ?

  • Tournoi féminin (Ouzbékistan — 5e place) : Nos joueuses se sont solidement installées à la 5e place avec 6 points de match, 11 points de partie et 28 de coefficient, derrière les États-Unis (1ers), la Roumanie (2e), l'Inde (3e) et la Pologne (4e) ;

Quelle est la position des équipes d'Ouzbékistan après la 3e ronde de l'Olympiade d'échecs ?

  • Densité des favoris : Toutes les équipes du top 10 ont le maximum de 6 points de match, les places étant déterminées uniquement par les coefficients de départage (Sonneborn-Berger) et les points accumulés dans les parties.

« Turquie, Argentine et derby d'Asie centrale » : Les affiches brûlantes de la 4e ronde

Les adversaires qui attendent nos représentants lors de la 4e ronde aujourd'hui :

  • Hommes :

    • Ouzbékistan-1 — Turquie : Notre équipe principale jouera avec les blancs contre une équipe européenne en pleine ascension ;

    • Nouvelle-Zélande — Ouzbékistan-2 : Notre deuxième équipe affrontera les représentants de l'Océanie ;

    • Ouzbékistan-3 — Yémen : Notre troisième équipe sera testée par les joueurs yéménites ;

  • Femmes :

    • Ouzbékistan-1 — Argentine : Notre équipe féminine principale affrontera les représentantes de la célèbre école sud-américaine ;

    • Ouzbékistan-2 — Kirghizistan : Un match crucial aura lieu dans le derby d'Asie centrale contre les joueuses de la république voisine ;

    • Cuba — Ouzbékistan-3 : La troisième équipe féminine jouera contre l'équipe expérimentée de Cuba ;

Les matchs de la 4e ronde sur les tapis de Samarcande devraient marquer un tournant stratégique dans la marche des équipes d'Ouzbékistan vers les médailles.

Selon vous, les équipes masculine et féminine d'Ouzbékistan pourront-elles intégrer le TOP-3 et prendre la tête de la course au titre après la 4e ronde ? Quels scores attendez-vous contre la Turquie et l'Argentine ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez les nouvelles de cette Olympiade historique à Samarcande avec tous les passionnés de sport !

46e Olympiade d'échecsSamarcandeÉquipes d'échecs d'OuzbékistanFIDEÉchecs
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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