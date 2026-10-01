Jeux Asiatiques : L'Ouzbékistan occupe la 4e place après 11 jours

Les compétitions acharnées du onzième jour des Jeux Asiatiques d'été, qui se déroulent au Japon, ont pris fin. La délégation sportive ouzbèke a terminé cette journée avec succès, maintenant fermement sa place parmi les quatre meilleures nations du continent au classement des médailles.

L'Ouzbékistan compte 54 médailles

Les représentants ouzbeks continuent d'afficher des résultats stables tout au long de la compétition, pour le plus grand plaisir de leurs supporters. À l'issue de la onzième journée, le nombre total de médailles dans le trésor de la délégation a atteint 54 :

Or : 16

Argent : 19

Bronze : 19

Grâce à cette performance de haut niveau, nos athlètes occupent la 4e place du classement général, devançant de nombreux concurrents puissants.

Le trio de tête et les poursuivants

La compétition est intense en haut du tableau des médailles :

Chine maintient sa domination absolue au classement général avec 151 médailles d'or, 67 d'argent et 59 de bronze (277 au total).

Hôte Japon occupe la deuxième place avec 50 médailles d'or, 77 d'argent et 73 de bronze (200 au total).

Corée du Sud complète le trio de tête avec 24 médailles d'or, 30 d'argent et 49 de bronze (103 au total).

L'équipe de Thaïlande clôture le top 5 avec 12 médailles d'or. Elle est suivie par l'Iran (11 or), Bahreïn (11 or), l'Inde (10 or) et le Kazakhstan (9 or). La Corée du Nord termine le top 10 avec 7 médailles d'or.

Tableau des médailles — TOP 20 (Résultats du 11e jour) :

Rang Pays Or Argent Bronze Total 1 Chine 151 67 59 277 2 Japon 50 77 73 200 3 Corée du Sud 24 30 49 103 4 Ouzbékistan 16 19 19 54 5 Thaïlande 12 10 12 34 6 Iran 11 16 12 39 7 Bahreïn 11 5 5 21 8 Inde 10 21 29 60 9 Kazakhstan 9 16 31 56 10 Corée du Nord 7 6 7 20 11 Malaisie 6 5 12 23 12 Hong Kong 5 12 18 35 13 Indonésie 4 7 20 31 14 Koweït 4 1 4 9 15 Taipei chinois 3 10 26 39 16 Qatar 3 6 4 13 17 Philippines 3 3 12 18 18 Singapour 2 6 3 11 19 Tadjikistan 2 3 5 10 20 Vietnam 2 1 18 21

D'autres finales importantes et compétitions pour les médailles impliquant nos compatriotes sont attendues dans les prochains jours des Jeux Asiatiques. Nous souhaitons bonne chance à nos athlètes pour les épreuves à venir !