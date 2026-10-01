Jeux Asiatiques : L'Ouzbékistan occupe la 4e place après 11 jours
Les compétitions acharnées du onzième jour des Jeux Asiatiques d'été, qui se déroulent au Japon, ont pris fin. La délégation sportive ouzbèke a terminé cette journée avec succès, maintenant fermement sa place parmi les quatre meilleures nations du continent au classement des médailles.
L'Ouzbékistan compte 54 médailles
Les représentants ouzbeks continuent d'afficher des résultats stables tout au long de la compétition, pour le plus grand plaisir de leurs supporters. À l'issue de la onzième journée, le nombre total de médailles dans le trésor de la délégation a atteint 54 :
Or : 16
Argent : 19
Bronze : 19
Grâce à cette performance de haut niveau, nos athlètes occupent la 4e place du classement général, devançant de nombreux concurrents puissants.
Le trio de tête et les poursuivants
La compétition est intense en haut du tableau des médailles :
Chine maintient sa domination absolue au classement général avec 151 médailles d'or, 67 d'argent et 59 de bronze (277 au total).
Hôte Japon occupe la deuxième place avec 50 médailles d'or, 77 d'argent et 73 de bronze (200 au total).
Corée du Sud complète le trio de tête avec 24 médailles d'or, 30 d'argent et 49 de bronze (103 au total).
L'équipe de Thaïlande clôture le top 5 avec 12 médailles d'or. Elle est suivie par l'Iran (11 or), Bahreïn (11 or), l'Inde (10 or) et le Kazakhstan (9 or). La Corée du Nord termine le top 10 avec 7 médailles d'or.
Tableau des médailles — TOP 20 (Résultats du 11e jour) :
Rang
Pays
Or
Argent
Bronze
Total
1
Chine
151
67
59
277
2
Japon
50
77
73
200
3
24
30
49
103
4
Ouzbékistan
16
19
19
54
5
Thaïlande
12
10
12
34
6
Iran
11
16
12
39
7
Bahreïn
11
5
5
21
8
Inde
10
21
29
60
9
Kazakhstan
9
16
31
56
10
Corée du Nord
7
6
7
20
11
Malaisie
6
5
12
23
12
Hong Kong
5
12
18
35
13
Indonésie
4
7
20
31
14
Koweït
4
1
4
9
15
Taipei chinois
3
10
26
39
16
Qatar
3
6
4
13
17
Philippines
3
3
12
18
18
Singapour
2
6
3
11
19
Tadjikistan
2
3
5
10
20
Vietnam
2
1
18
21
D'autres finales importantes et compétitions pour les médailles impliquant nos compatriotes sont attendues dans les prochains jours des Jeux Asiatiques. Nous souhaitons bonne chance à nos athlètes pour les épreuves à venir !
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