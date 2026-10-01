Jeux Asiatiques : L'Ouzbékistan occupe la 4e place après 11 jours

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Jeux Asiatiques : L'Ouzbékistan occupe la 4e place après 11 jours

Les compétitions acharnées du onzième jour des Jeux Asiatiques d'été, qui se déroulent au Japon, ont pris fin. La délégation sportive ouzbèke a terminé cette journée avec succès, maintenant fermement sa place parmi les quatre meilleures nations du continent au classement des médailles.

L'Ouzbékistan compte 54 médailles

Les représentants ouzbeks continuent d'afficher des résultats stables tout au long de la compétition, pour le plus grand plaisir de leurs supporters. À l'issue de la onzième journée, le nombre total de médailles dans le trésor de la délégation a atteint 54 :

  • Or : 16

  • Argent : 19

  • Bronze : 19

Grâce à cette performance de haut niveau, nos athlètes occupent la 4e place du classement général, devançant de nombreux concurrents puissants.

Le trio de tête et les poursuivants

La compétition est intense en haut du tableau des médailles :

  • Chine maintient sa domination absolue au classement général avec 151 médailles d'or, 67 d'argent et 59 de bronze (277 au total).

  • Hôte Japon occupe la deuxième place avec 50 médailles d'or, 77 d'argent et 73 de bronze (200 au total).

  • Corée du Sud complète le trio de tête avec 24 médailles d'or, 30 d'argent et 49 de bronze (103 au total).

L'équipe de Thaïlande clôture le top 5 avec 12 médailles d'or. Elle est suivie par l'Iran (11 or), Bahreïn (11 or), l'Inde (10 or) et le Kazakhstan (9 or). La Corée du Nord termine le top 10 avec 7 médailles d'or.

Tableau des médailles — TOP 20 (Résultats du 11e jour) :

Rang

Pays

Or

Argent

Bronze

Total

1

Chine

151

67

59

277

2

Japon

50

77

73

200

3

Corée du Sud

24

30

49

103

4

Ouzbékistan

16

19

19

54

5

Thaïlande

12

10

12

34

6

Iran

11

16

12

39

7

Bahreïn

11

5

5

21

8

Inde

10

21

29

60

9

Kazakhstan

9

16

31

56

10

Corée du Nord

7

6

7

20

11

Malaisie

6

5

12

23

12

Hong Kong

5

12

18

35

13

Indonésie

4

7

20

31

14

Koweït

4

1

4

9

15

Taipei chinois

3

10

26

39

16

Qatar

3

6

4

13

17

Philippines

3

3

12

18

18

Singapour

2

6

3

11

19

Tadjikistan

2

3

5

10

20

Vietnam

2

1

18

21

D'autres finales importantes et compétitions pour les médailles impliquant nos compatriotes sont attendues dans les prochains jours des Jeux Asiatiques. Nous souhaitons bonne chance à nos athlètes pour les épreuves à venir !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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