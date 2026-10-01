«Sensation» à la Coupe du Golfe : les affiches des demi-finales sont connues

Arabie saoudite La phase de groupes de la prestigieuse Coupe du Golfe, qui se déroule sur les terrains verts d'Arabie saoudite, a pris fin. Les rencontres de la 3e et dernière journée du groupe B ont offert aux supporters une lutte tactique intense ainsi qu'un résultat véritablement sensationnel.

Dans le match où la première place du groupe était déjà jouée, le Qatar et les Émirats arabes unis ont fait match nul (1:1). Ainsi, les deux équipes portent leur total à 7 points et se qualifient pour le tour suivant de la compétition.

5 buts contre Bahreïn : la sensation de la journée

L'événement le plus marquant et surprenant de la journée a eu lieu lors du match entre Bahreïn et le Yémen. Considérés comme les outsiders, les joueurs yéménites ont fait voler en éclats la défense adverse en inscrivant pas moins de 5 buts (5:2).

Cette victoire permet au Yémen de terminer le tournoi sur une bonne note avec 3 points, tandis que Bahreïn quitte la compétition sans le moindre point.

Statistiques de la 3e journée et buteurs :

EAU — Qatar 1:1 Buts : Saleh (45+4) — Almoez (33).

Bahreïn — Yémen 2:5 Buts : Humood (6), Madan (67) — Al-Gahwashi (18), Al-Matari (31), Al-Wasmani (40, 90+5), Abbas (44).

Choc des grands du continent en demi-finale

À l'issue de la phase de groupes, les affiches pour une place en finale sont les suivantes :

Qatar — Arabie saoudite: Le Qatar, qui a partagé la tête du groupe, fait face à son plus grand défi en demi-finale. Ils affronteront les hôtes de la compétition, l'Arabie saoudite, qui a réalisé un parcours parfait avec 100 % de victoires dans le groupe A. Arabie saoudite sur le terrain.

EAU — Oman : Les Émirats arabes unis, déjà qualifiés pour les play-offs, affronteront Oman, une équipe disciplinée et difficile qui a terminé deuxième du groupe A.

Les phases décisives promettent une lutte intense et sans merci pour le trophée majeur de la région du Golfe.