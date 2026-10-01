Les échecs ouzbeks reconnus mondialement : Rustam Qasimdzhanov nommé vice-président honoraire de la FIDE

Les échecs ouzbeks ont enregistré un nouveau succès historique au niveau international. Le champion du monde FIDE 2004, le légendaire grand maître et entraîneur renommé Rustam Qasimdzhanov a été nommé vice-président honoraire de la Fédération internationale des échecs (FIDE).

UzChess selon les informations, ce poste est un statut nouvellement introduit dans la structure de la FIDE. Rustam Qasimdzhanov fait partie des quatre seuls experts de haut niveau à avoir reçu cette distinction mondiale. Son expérience inégalée en tant que joueur et entraîneur jouera désormais un rôle clé dans la stratégie de développement mondial de l'organisation.

Hulkar Tohirjonova Asie centrale est devenue une leader des échecs

Une autre nomination importante au sein de l'organisation a renforcé la position de l'école d'échecs d'Ouzbékistan dans la région :

Présidente de la zone 3.4 : L'arbitre FIDE et maître FIDE féminin (WFM) Hulkar Tohirjonova a été élue présidente de la zone 3.4 de l'organisation, qui couvre l'Asie centrale.

Zone de couverture : Cette zone responsable comprend 6 pays : l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Afghanistan.

Ces deux nominations majeures prouvent clairement que les échecs ouzbeks deviennent l'un des centres leaders non seulement dans la formation de champions du monde et d'olympiades, mais aussi dans la politique et la gouvernance sportive internationale.