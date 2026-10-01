Les échecs ouzbeks reconnus mondialement : Rustam Qasimdzhanov nommé vice-président honoraire de la FIDE

·4·Sport
Les échecs ouzbeks reconnus mondialement : Rustam Qasimdzhanov nommé vice-président honoraire de la FIDE

Les échecs ouzbeks ont enregistré un nouveau succès historique au niveau international. Le champion du monde FIDE 2004, le légendaire grand maître et entraîneur renommé Rustam Qasimdzhanov a été nommé vice-président honoraire de la Fédération internationale des échecs (FIDE).

UzChess selon les informations, ce poste est un statut nouvellement introduit dans la structure de la FIDE. Rustam Qasimdzhanov fait partie des quatre seuls experts de haut niveau à avoir reçu cette distinction mondiale. Son expérience inégalée en tant que joueur et entraîneur jouera désormais un rôle clé dans la stratégie de développement mondial de l'organisation.

Hulkar Tohirjonova Asie centrale est devenue une leader des échecs

Une autre nomination importante au sein de l'organisation a renforcé la position de l'école d'échecs d'Ouzbékistan dans la région :

  • Présidente de la zone 3.4 : L'arbitre FIDE et maître FIDE féminin (WFM) Hulkar Tohirjonova a été élue présidente de la zone 3.4 de l'organisation, qui couvre l'Asie centrale.

  • Zone de couverture : Cette zone responsable comprend 6 pays : l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Afghanistan.

Ces deux nominations majeures prouvent clairement que les échecs ouzbeks deviennent l'un des centres leaders non seulement dans la formation de champions du monde et d'olympiades, mais aussi dans la politique et la gouvernance sportive internationale.

Rustam QasimdzhanovFIDEHulkar TohirjonovaZone 3.4Ouzbékistan
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un milliardaire sous sanctions monte sur le trône de la FIDE : Timur Turlov devient le chef des échecs mondiauxUn milliardaire sous sanctions monte sur le trône de la FIDE : Timur Turlov devient le chef des échecs mondiaux27 septembre 21:28Quelle est la position des équipes d'Ouzbékistan après la 3e ronde de l'Olympiade d'échecs ?Quelle est la position des équipes d'Ouzbékistan après la 3e ronde de l'Olympiade d'échecs ?19 septembre 11:07Victoire historique à Samarcande : l'Ouzbékistan est champion de la 46e Olympiade d'échecsVictoire historique à Samarcande : l'Ouzbékistan est champion de la 46e Olympiade d'échecs27 septembre 16:16Olympiade d'échecs : Gukesh sur le 4e échiquier, le coup de maître de KasimdzhanovOlympiade d'échecs : Gukesh sur le 4e échiquier, le coup de maître de Kasimdzhanov16 septembre 14:03Javohir Sindorov devient le premier lauréat du prix FIDEJavohir Sindorov devient le premier lauréat du prix FIDE28 septembre 15:24Grande sensation : Javokhir Sindarov prend la tête du classement mondial du FIDE CircuitGrande sensation : Javokhir Sindarov prend la tête du classement mondial du FIDE Circuit22 août 11:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov