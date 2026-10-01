En Australie, une femme a été opérée par erreur après avoir été confondue avec une autre patiente

·6·Monde
En Australie, une femme a été opérée par erreur après avoir été confondue avec une autre patiente

À Melbourne, en Australie, une femme de 69 ans aurait subi une intervention chirurgicale non prévue après avoir été confondue avec une autre patiente à l'hôpital. Une enquête officielle a été ouverte sur cet incident.

Debra Buchanan s'est rendue au Joan Kirner Women's and Children's Hospital, dans l'ouest de Melbourne, le 23 janvier 2026, pour une intervention chirurgicale mineure. Son objectif était de faire retirer une lésion cutanée liée à un cancer pelvien.

Cependant, selon son avocate, Mme Buchanan a découvert à son réveil qu'elle n'avait pas subi l'intervention prévue, mais une opération destinée à une autre patiente. Il en résulterait une cicatrice permanente.

Il s'est avéré qu'après l'opération, la patiente a appris que la lésion cancéreuse qui devait être retirée était toujours présente. Elle a dû subir une nouvelle opération pour recevoir le traitement initialement prévu.

L'avocate de Mme Buchanan, Erin Monsalve Fearn, a déclaré que cet incident pourrait indiquer qu'une série de mesures de contrôle visant à assurer la sécurité des patients n'ont pas fonctionné ou n'ont pas été respectées. Elle a indiqué que sa cliente réclamait des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Le gouvernement de l'État de Victoria a confirmé que l'incident faisait l'objet d'une enquête par Safer Care Victoria. Western Health a déclaré, pour sa part, ne pas pouvoir commenter des cas individuels en raison de la confidentialité des patients, mais a assuré qu'elle garantirait une approche ouverte et transparente durant l'enquête.

Les résultats finaux de l'enquête sur cet incident n'ont pas encore été publiés.

Debra BuchananJoan Kirner Women's and Children's HospitalSafer Care VictoriaWestern HealthAustralie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une mère qui avait du mal à distinguer ses jumeaux a trouvé une méthode insolite pour ne plus les confondreUne mère qui avait du mal à distinguer ses jumeaux a trouvé une méthode insolite pour ne plus les confondre29 septembre 11:12Une femme de 51 ans décède après six chirurgies esthétiquesUne femme de 51 ans décède après six chirurgies esthétiques28 août 13:20En Turquie, des médecins auraient opéré la mauvaise oreille d'un patientEn Turquie, des médecins auraient opéré la mauvaise oreille d'un patientHier 14:50Première ablation d'une tumeur cérébrale assistée par IAPremière ablation d'une tumeur cérébrale assistée par IA29 août 15:40Une allergie à la viande causée par une morsure de tique entraîne le premier décèsUne allergie à la viande causée par une morsure de tique entraîne le premier décès21 juillet 14:53Le premier patient atteint d'Ebola en France est guéri et a quitté l'hôpitalLe premier patient atteint d'Ebola en France est guéri et a quitté l'hôpital7 juillet 16:40
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils