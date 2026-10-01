En Australie, une femme a été opérée par erreur après avoir été confondue avec une autre patiente

À Melbourne, en Australie, une femme de 69 ans aurait subi une intervention chirurgicale non prévue après avoir été confondue avec une autre patiente à l'hôpital. Une enquête officielle a été ouverte sur cet incident.

Debra Buchanan s'est rendue au Joan Kirner Women's and Children's Hospital, dans l'ouest de Melbourne, le 23 janvier 2026, pour une intervention chirurgicale mineure. Son objectif était de faire retirer une lésion cutanée liée à un cancer pelvien.

Cependant, selon son avocate, Mme Buchanan a découvert à son réveil qu'elle n'avait pas subi l'intervention prévue, mais une opération destinée à une autre patiente. Il en résulterait une cicatrice permanente.

Il s'est avéré qu'après l'opération, la patiente a appris que la lésion cancéreuse qui devait être retirée était toujours présente. Elle a dû subir une nouvelle opération pour recevoir le traitement initialement prévu.

L'avocate de Mme Buchanan, Erin Monsalve Fearn, a déclaré que cet incident pourrait indiquer qu'une série de mesures de contrôle visant à assurer la sécurité des patients n'ont pas fonctionné ou n'ont pas été respectées. Elle a indiqué que sa cliente réclamait des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Le gouvernement de l'État de Victoria a confirmé que l'incident faisait l'objet d'une enquête par Safer Care Victoria. Western Health a déclaré, pour sa part, ne pas pouvoir commenter des cas individuels en raison de la confidentialité des patients, mais a assuré qu'elle garantirait une approche ouverte et transparente durant l'enquête.

Les résultats finaux de l'enquête sur cet incident n'ont pas encore été publiés.