Polémique autour de la participation de la RD Congo à la Coupe du Monde

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Polémique autour de la participation de la RD Congo à la Coupe du Monde

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) est au cœur d'une vive controverse. Selon le New York Times, s'appuyant sur des documents internes, les juristes de l'organisation ont découvert qu'un joueur aligné par la sélection de la République Démocratique du Congo avait enfreint les règles d'éligibilité. Cette situation menace la participation de la RDC, qualifiée pour la Coupe du Monde après 52 ans d'attente, et a suscité la colère du Nigeria. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le conflit a été déclenché par une plainte de la sélection nigériane. Battus par le Congo, les Nigérians ont exigé une vérification de l'éligibilité d'un joueur adverse. Les enquêtes ont révélé que, bien que le gardien Lionel Mpasi ait joué pour les équipes de jeunes de la France, les documents officiels nécessaires à son changement de nationalité sportive n'avaient pas été correctement finalisés par la FIFA.

Décision de la FIFA et documents confidentiels

Les documents indiquent qu'une telle infraction entraîne généralement une défaite sur tapis vert pour tous les matchs disputés. Cependant, malgré les risques, la FIFA a autorisé la République Démocratique du Congo à participer au match de barrage contre la Jamaïque. Les Congolais ont finalement remporté ce match décisif et obtenu leur billet pour le Mondial.

Les correspondances internes obtenues par le New York Times montrent que la direction et les commissions juridiques de la FIFA envisageaient plusieurs options : accorder la victoire au Nigeria, infliger des amendes financières, remplacer le Congo par le Nigeria en barrages, ou classer l'affaire pour dépôt tardif de plainte. Finalement, la FIFA a annoncé avoir clos le dossier pour des raisons techniques.

Précédents historiques

Les représentants de l'organisation ont justifié leur décision par l'indépendance des commissions et le respect du règlement, soulignant que le président Gianni Infantino n'est pas intervenu. Néanmoins, cette affaire soulève des interrogations au sein de la communauté du football, car des précédents existent.

En 2016, après qu'il a été établi que la Grèce avait aligné un joueur ayant évolué avec les équipes de jeunes d'Australie, la FIFA lui avait infligé une défaite sur tapis vert contre la Turquie. De même, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, la Bolivie avait été sanctionnée pour une infraction similaire. La Fédération Nigériane de Football continue de contester la décision et réclame justice.

RD CongoNigeriaFIFACoupe du MondeLionel Mpasi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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