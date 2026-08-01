La direction de la FIFA abandonne son plan commercial pour la Coupe du Monde

Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, a complètement abandonné son plan controversé visant à vendre les droits des activités commerciales de l'organisation, y compris ceux des Coupes du Monde, à des investisseurs privés. Selon un rapport publié par ESPN, cette décision fait suite à une vague de protestations mondiales, à la menace de boycott brandie par l'UEFA et à une grave fronde interne qui a également menacé l'avenir d'Infantino. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Vendredi soir, après une vive opposition du public et des associations de football, Gianni Infantino a admis que l'initiative avait été suspendue. En fait, cela faisait à peine trois jours que le projet de création d'une filiale de 20 milliards de dollars, nommée FIFA Forward Enterprise, avait été annoncé. Cette nouvelle structure devait regrouper sous une seule et même entreprise la gestion des aspects commerciaux et des événements liés aux Coupes du Monde masculine et féminine ainsi qu'à la Coupe du Monde des Clubs.

L'ampleur financière et les aspects douteux du plan

Bien qu'il fût prévu que le contrôle de la structure reste entre les mains de la FIFA, environ 20 % de celle-ci devaient être proposés à des investisseurs privés afin de lever 4,2 milliards de dollars. Selon le plan, une société d'investissement fondée à New York, aux États-Unis, par Joshua Kushner (le frère de Jared Kushner) était pressentie comme le principal investisseur du projet.

Cependant, cette initiative a immédiatement provoqué de vives protestations dans le monde du football. La FIFA avait initialement affirmé avec insistance que le projet serait mis en œuvre après consultation et avec l'accord de la majorité des 211 associations membres. Néanmoins, la tempête de critiques et les menaces ouvertes de boycott de la part d'organisations influentes telles que l'UEFA ont radicalement changé la situation.

Rébellion interne et décision finale

Les protestations ouvertes qui ont éclaté entre des hauts fonctionnaires au sein de l'organisation et certaines fédérations ont également mis en danger la position d'Infantino. Les profondes divisions et désaccords apparus ont rendu la poursuite du projet impossible. Gianni Infantino a déclaré qu'après avoir écouté attentivement les avis de toutes les parties, il était arrivé à une conclusion finale.

“Après avoir écouté attentivement toutes les opinions, il est apparu clairement que ce projet, indépendamment de son niveau de soutien, a provoqué des divisions contraires aux objectifs que nous nous étions fixés au départ,” a souligné le président de la FIFA. Selon lui, l'objectif principal de la fédération a toujours été et restera d'unir et de développer le football.