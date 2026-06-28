Coupe du Monde 2026 : Composition de la RD Congo connue
Quelques minutes encore avant le coup d'envoi du match décisif entre la République Démocratique du Congo et l'Ouzbékistan, comptant pour la 3e journée du groupe K de la Coupe du Monde. Le sélectionneur des Africains a dévoilé la composition de départ pour cette rencontre.
Le match débutera à l'Atlanta Stadium à 04h30, heure de Tachkent.
Composition de départ de la RD Congo :
Gardien : Lionel Mpasi
Défenseurs : Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku
Milieux / Attaquants : Nathanaël Mbuku, Samuel Mutussami, Bryan Chipenga, Noah Sadiki, Cédric Bakambu, Yoane Vissa
Détails officiels du match :
Match
RD Congo — Ouzbékistan
Tournoi
Coupe du Monde 2026, Phase de groupes, 3e journée
Stade
Atlanta Stadium (USA)
Heure de début
Heure de Tachkent 04:30
Pour rappel, ce match est crucial pour l'équipe d'Ouzbékistan afin de maintenir ses chances de qualification pour les play-offs. Seule une victoire nette permettra à nos représentants d'accéder au tour suivant.
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