Coupe du Monde 2026 : Composition de la RD Congo connue

Quelques minutes encore avant le coup d'envoi du match décisif entre la République Démocratique du Congo et l'Ouzbékistan, comptant pour la 3e journée du groupe K de la Coupe du Monde. Le sélectionneur des Africains a dévoilé la composition de départ pour cette rencontre.

Le match débutera à l'Atlanta Stadium à 04h30, heure de Tachkent.

Composition de départ de la RD Congo :

Gardien : Lionel Mpasi

Défenseurs : Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku

Milieux / Attaquants : Nathanaël Mbuku, Samuel Mutussami, Bryan Chipenga, Noah Sadiki, Cédric Bakambu, Yoane Vissa

Détails officiels du match :

Match RD Congo — Ouzbékistan Tournoi Coupe du Monde 2026, Phase de groupes, 3e journée Stade Atlanta Stadium (USA) Heure de début Heure de Tachkent 04:30

Pour rappel, ce match est crucial pour l'équipe d'Ouzbékistan afin de maintenir ses chances de qualification pour les play-offs. Seule une victoire nette permettra à nos représentants d'accéder au tour suivant.