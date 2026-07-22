La FIFA a dévoilé l'équipe type de la Coupe du Monde 2026

À l'issue de la Coupe du Monde 2026, organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, la FIFA a présenté l'équipe type composée des meilleurs joueurs du tournoi. L'Espagne, sacrée championne du monde après sa victoire 1-0 contre l'Argentine en finale, domine cette liste. Cette sélection inclut non seulement les vainqueurs, mais aussi les stars ayant brillé tout au long de la compétition. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Trois joueurs de l'Espagne, vainqueur du titre, ont été intégrés dans l'équipe type. Parmi eux, le milieu défensif Rodri Hernandez a été particulièrement distingué. Son jeu solide au milieu de terrain et son rôle de lien entre la défense et l'attaque ont été décisifs dans le succès de l'Espagne. D'autres jeunes talents ayant fait leurs preuves lors du tournoi n'ont pas échappé à l'attention des experts.

Des choix surprenants en défense

Il est intéressant de noter que Pau Cubarsí et Aymeric Laporte, piliers de la défense espagnole, n'ont pas été retenus dans l'équipe type, alors même que ce duo était considéré comme la meilleure charnière centrale du tournoi. Le fait que l'Espagne n'ait encaissé qu'un seul but en huit matchs disputés durant toute la compétition est pourtant à mettre au crédit de ces défenseurs.

En attaque, comme prévu, les légendes du football mondial sont présentes. Lionel Messi et Kylian Mbappé sont devenus les figures centrales de cette équipe type grâce à leurs performances de haut niveau. Bien que l'Argentine ait perdu en finale, Lionel Messi a démontré une fois de plus ses qualités de leader lors de l'un de ses derniers tournois majeurs.

Les héros du tournoi

Cette sélection établie par la FIFA a suscité de nombreux débats au sein de la communauté du football. L'absence des défenseurs ayant encaissé le moins de buts a particulièrement surpris. Cependant, les experts soulignent qu'ils ont mis davantage l'accent sur le football offensif et le talent individuel.

Voici quelques-uns des noms clés reconnus par la FIFA :

Rodri Hernandez — meilleur milieu défensif ;

Lionel Messi — milieu offensif/attaquant ;

Kylian Mbappé — avant-centre ;

Trois représentants de l'équipe d'Espagne.

Cette Coupe du Monde a marqué une étape importante dans le développement de la popularité du football en Amérique du Nord. La nouvelle victoire de l'Espagne confirme la domination du football européen. Selon la FIFA, cette équipe type a été formée sur la base de statistiques et des conclusions générales des experts.