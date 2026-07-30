Sur la scène du football international, la politique commerciale de la direction de la FIFA et ses projets d'attirer des investissements privés suscitent un sérieux mécontentement. Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a vivement critiqué l'initiative du président de la FIFA, Gianni Infantino, visant à attirer des investisseurs privés pour la Coupe du monde, et a exprimé de profonds regrets quant aux agissements de l'organisation. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, ce conflit est né des ambitions d'Infantino de vendre des parts de la Coupe du monde à des fonds d'investissement privés par le biais d'une entité juridique spécialement créée. Le technicien allemand a souligné que la communauté du football devrait avoir honte de débattre de telles idées, rappelant que le football n'a jamais appartenu à des individus.

Dans une interview accordée à Sky Sport, Max Eberl a déclaré ouvertement que le jeu de football était sacrifié sur l'autel des intérêts commerciaux : « J'ai l'impression que la FIFA n'existe que pour faire du profit. Cela me dégoute ”, a-t-il ajouté.

Tensions entre l'Europe et la FIFA

Actuellement, la confrontation entre la FIFA et les acteurs du football européen a atteint son paroxysme. Des rumeurs persistantes évoquent même la possibilité d'un boycott des Coupes du monde par les équipes nationales des pays membres de l'UEFA. Eberl, qui occupe un poste influent à l'Allianz Arena, a indiqué qu'il soutiendrait pleinement les pays européens s'ils s'unissaient contre le modèle d'investissement d'Infantino.

D'autres personnalités marquantes du football allemand ont également réagi à cette affaire. Matthias Sammer, conseiller du Borussia Dortmund et ancien joueur légendaire, a déclaré comprendre la tâche complexe de Gianni Infantino dans la gestion moderne. Cependant, il a également averti que la course aux revenus financiers menée par l'instance mondiale met en péril la valeur émotionnelle du jeu.

Échéances et inquiétudes pour l'avenir

Selon Sammer, Gianni Infantino essaie de satisfaire tout le monde, ce qui est toujours un exercice très délicat. Néanmoins, il n'a pas caché son inquiétude quant au fait que les ingérences dans l'intégrité du jeu pourraient causer de graves dommages au football.

Malgré toutes les critiques, la direction de la FIFA ne compte pas abandonner ses projets. L'organisation a fixé aux associations membres un délai strict jusqu'en septembre pour approuver cet accord. Bien que des récompenses financières de plusieurs millions de dollars soient promises à chaque fédération, les instances dirigeantes européennes doutent toujours de l'impact de cet accord sur l'avenir du football.