Luka Modrić révèle les secrets de son passage à l'AC Milan et de sa longévité exceptionnelle

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Luka Modrić révèle les secrets de son passage à l'AC Milan et de sa longévité exceptionnelle

Légende vivante du football mondial, vainqueur du Ballon d'Or, Luka Modrić continue d'évoluer au plus haut niveau dans l'un des championnats les plus compétitifs d'Europe, malgré ses 41 ans. Après des années glorieuses au Real Madrid, il poursuit sa carrière au sein du géant italien, l'AC Milan Le milieu de terrain croate partage les fondements de cette carrière longue et prolifique.

Pianetamilan.it Dans une interview accordée au média, le meneur de jeu expérimenté s'est confié sur la force intérieure qui le pousse chaque jour à l'entraînement et vers de nouvelles victoires.

Les confidences de Modrić : « Le goût de la victoire et une passion 24h/24 pour son métier »

Modrić souligne que derrière la résilience et la constance dans le sport, il n'y a pas de recette magique, mais une passion infinie :

  • Une soif insatiable de victoire : « Je dis toujours : une fois que vous avez goûté à la victoire, vous voulez revivre cette sensation. C'est exactement ce qui me pousse à avancer », déclare Modrić ;

  • Pas de secret magique : « On me demande souvent quel est le secret, mais il n'y en a pas. Je pense que le plus important est d'aimer ce que vous faites et de donner tout ce que vous avez » ;

  • Vivre pour le football : La star croate a souligné qu'elle consacre presque 24 heures sur 24 à son métier, le football : « Je vis pour mon travail presque 24 heures sur 24. Cela me donne la force de continuer à gagner et à me battre ».

Compétitivité innée : L'âge n'est-il qu'un chiffre ?

Alors que beaucoup de ses contemporains ont déjà raccroché les crampons ou sont devenus entraîneurs, Modrić se bat pour une place de titulaire en Serie A :

  • Prendre plaisir à la compétition : « Parce que je suis une personne très compétitive et que j'aime toujours me mesurer aux autres », a-t-il ajouté ;

  • Un nouveau chapitre avec l'AC Milan : Après 6 titres de Ligue des champions et des dizaines de trophées remportés à Madrid, Luka reste non seulement un mentor expérimenté chez les « Rossoneri », mais aussi un moteur sur le terrain.

Cette approche dévouée de Luka Modrić prouve une fois de plus que, dans le sport moderne, les limites d'âge ne sont que des barrières psychologiques.

Luka ModrićReal MadridAC MilanLigue des championsSerie A
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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