Mbappé reçoit le Soulier d'Or, Mourinho répond aux critiques

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Mbappé reçoit le Soulier d'Or, Mourinho répond aux critiques

Le regard de l'élite du football mondial est à nouveau tourné vers Madrid. Le choc entre le Real Madrid et l'Inter Milan, dans le cadre de la nouvelle saison de la Ligue des Champions, est resté dans les mémoires non seulement pour son intensité, mais aussi pour ses moments historiques. Avant le coup d'envoi, la nouvelle star du club madrilène, Kylian Mbappéa reçu solennellement le trophée du « Soulier d'Or » en tant que meilleur buteur de la dernière saison de la LDC. Cet événement est considéré comme une étape importante dans le début de carrière du joueur français au Real. Alors, qui a marqué pour Mbappé lors du match contre l'Inter, quelle a été l'importance de cette victoire pour l'équipe madrilène et, surtout, comment l'entraîneur du Real, José Mourinho, a-t-il répondu aux critiques visant Mbappé après le match ? À la fin de l'article, nous vous présenterons tous les détails sur l'intrigue principale : les objectifs futurs du détenteur du Soulier d'Or et la confiance absolue que lui témoigne Mourinho.

Un moment solennel et le détenteur du « Soulier d'Or »

Avant le début de la rencontre, des milliers de supporters dans le stade ont été témoins d'un événement historique :

  • Reconnaissance à Madrid : L'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé a été récompensé pour ses performances lors de la dernière saison de la Ligue des Champions ;

  • Meilleur buteur : Le joueur français a reçu le prestigieux trophée « Soulier d'Or » décerné au meilleur buteur de la LDC ;

  • Un résultat mérité : La saison dernière, Mbappé a participé à 11 matchs de l'UEFA Ligue des Champions et a réussi à inscrire 15 buts.

«Kylian Mbappérecevant ce trophée est devenu une véritable fête pour les fans du Real, qui ont accueilli leur nouveau héros avec des acclamations », rapporte le journal AS.

Victoire importante contre l'Inter et but de Mbappé

Kylian Mbappé, détenteur du « Soulier d'Or », a réussi à briller sur le terrain le soir même :

  • Lutte acharnée : Le Real Madrid a battu l'Inter 2-1 dans un match intense ;

  • La contribution de Mbappé : L'attaquant français a été l'auteur de l'un des buts cruciaux pour le Real dans cette rencontre ;

  • 71e but et égalité avec Raúl : Ce but est le 71e de la carrière de Mbappé en Ligue des Champions, lui permettant d'égaler la légende du Real, Raúl González, à la 5e place des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Fait remarquable, Mbappé a eu besoin de 43 matchs de moins que Raúl pour atteindre ce résultat (99 matchs contre 142).

La réponse de José Mourinho aux critiques

La question la plus importante qui intéressait de nombreux fans et experts était la réaction de l'entraîneur José Mourinho face aux critiques concernant les débuts de Mbappé au Real. La conclusion la plus importante est que, l'entraîneur madrilène a démontré sa confiance en Mbappé, déclarant ouvertement que les opinions des critiques ne l'inquiétaient pas du tout. Dans une interview accordée à AS, Mourinho a souligné :

« Il a beaucoup travaillé et a marqué un but extrêmement important pour nous. Les critiques à son égard ne m'inquiètent pas : il travaille de plus en plus dur et deviendra certainement à nouveau le meilleur buteur de la Ligue des Champions. »

Selon vous, Kylian Mbappé pourra-t-il justifier la confiance de José Mourinho cette saison et remporter le « Soulier d'Or » de la Ligue des Champions pour la deuxième fois ? Sa place dans la liste des meilleurs buteurs historiques peut-elle encore grimper ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse avec vos proches et les passionnés de football !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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