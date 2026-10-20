Problème inattendu au sein du «MU» : 8 absences avant le match contre «Como»

À l'approche des prochains matchs décisifs de la Ligue des champions, «Manchester United» fait face à un sérieux problème. Lors de l'entraînement officiel avant le déplacement contre l'équipe italienne de «Como», pas moins de huit joueurs de l'équipe première étaient absents.

Selon le prestigieux média britannique Mirror parmi les absents figurent les stars de l'équipe, Marcus Rashford et le pilier de la défense Lisandro Martínez, ce qui inquiète vivement le staff technique et les supporters.

Les leaders sur la touche : que se passe-t-il avec Rashford et Martínez ?

Voici les détails concernant l'état des leaders ayant manqué l'entraînement :

Lisandro Martínez : Le défenseur argentin s'est blessé à la cuisse lors du match difficile contre «Leeds» et n'a pas encore réussi à se rétablir ;

Marcus Rashford : Le leader de l'attaque du «MU» souffre également de douleurs aux muscles de la cuisse et a été écarté de l'entraînement par précaution.

Disqualifications et autres joueurs à l'infirmerie

L'effectif des pensionnaires d'«Old Trafford» s'est encore réduit avec l'absence d'autres joueurs clés :

Leny Yoro en programme individuel : Ayant reçu un carton rouge lors du match précédent contre l'«Atlético», le jeune défenseur français manquera de toute façon le match contre «Como», c'est pourquoi il s'entraîne individuellement pour le moment ;

Mainoo, Shaw et Heaven absents : Trois autres membres de l'équipe — Kobbie Mainoo, Luke Shaw et Habeeb Ogunneye — n'ont pas participé à l'entraînement collectif ;

Šeško et Dorgu en phase de récupération : L'attaquant Benjamin Šeško se remet d'une blessure aux côtes, tandis que Patrick Dorgu suit un processus de rééducation après une blessure aux ischio-jambiers contractée en sélection.

Quand la décision finale sera-t-elle prise ?

L'entraîneur et le staff médical des Mancuniens annonceront la liste des joueurs qui feront le déplacement en Italie et ceux aptes à jouer juste avant le départ, après un examen médical approfondi.

Ces pertes importantes dans l'effectif avant ce match crucial de Ligue des champions pourraient totalement modifier la tactique et le plan de jeu de «Manchester United» pour ce déplacement en Italie.