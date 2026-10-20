Problème inattendu au sein du «MU» : 8 absences avant le match contre «Como»

·2·Sport
Problème inattendu au sein du «MU» : 8 absences avant le match contre «Como»

À l'approche des prochains matchs décisifs de la Ligue des champions, «Manchester United» fait face à un sérieux problème. Lors de l'entraînement officiel avant le déplacement contre l'équipe italienne de «Como», pas moins de huit joueurs de l'équipe première étaient absents.

Selon le prestigieux média britannique Mirror parmi les absents figurent les stars de l'équipe, Marcus Rashford et le pilier de la défense Lisandro Martínez, ce qui inquiète vivement le staff technique et les supporters.

Les leaders sur la touche : que se passe-t-il avec Rashford et Martínez ?

Voici les détails concernant l'état des leaders ayant manqué l'entraînement :

  • Lisandro Martínez : Le défenseur argentin s'est blessé à la cuisse lors du match difficile contre «Leeds» et n'a pas encore réussi à se rétablir ;

  • Marcus Rashford : Le leader de l'attaque du «MU» souffre également de douleurs aux muscles de la cuisse et a été écarté de l'entraînement par précaution.

Disqualifications et autres joueurs à l'infirmerie

L'effectif des pensionnaires d'«Old Trafford» s'est encore réduit avec l'absence d'autres joueurs clés :

  • Leny Yoro en programme individuel : Ayant reçu un carton rouge lors du match précédent contre l'«Atlético», le jeune défenseur français manquera de toute façon le match contre «Como», c'est pourquoi il s'entraîne individuellement pour le moment ;

  • Mainoo, Shaw et Heaven absents : Trois autres membres de l'équipe — Kobbie Mainoo, Luke Shaw et Habeeb Ogunneye — n'ont pas participé à l'entraînement collectif ;

  • Šeško et Dorgu en phase de récupération : L'attaquant Benjamin Šeško se remet d'une blessure aux côtes, tandis que Patrick Dorgu suit un processus de rééducation après une blessure aux ischio-jambiers contractée en sélection.

Quand la décision finale sera-t-elle prise ?

L'entraîneur et le staff médical des Mancuniens annonceront la liste des joueurs qui feront le déplacement en Italie et ceux aptes à jouer juste avant le départ, après un examen médical approfondi.

Ces pertes importantes dans l'effectif avant ce match crucial de Ligue des champions pourraient totalement modifier la tactique et le plan de jeu de «Manchester United» pour ce déplacement en Italie.

Manchester UnitedLigue des championsMarcus RashfordLisandro MartínezFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Lisandro Martínez prêt pour le match d'adieu de Lionel MessiLisandro Martínez prêt pour le match d'adieu de Lionel Messi23 septembre 09:50Lisandro Martínez s'exprime avant le derby contre Erling HaalandLisandro Martínez s'exprime avant le derby contre Erling Haaland13 septembre 00:19Enzo Maresca admet ouvertement la raison de la défaite 2-4 contre le PSGEnzo Maresca admet ouvertement la raison de la défaite 2-4 contre le PSG17 octobre 15:46Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilésLes joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés15 octobre 11:59Luis Enrique s'exprime sur les 115 chefs d'accusation contre Manchester City et le choc d'aujourd'huiLuis Enrique s'exprime sur les 115 chefs d'accusation contre Manchester City et le choc d'aujourd'hui14 octobre 17:52Décision inattendue de Mourinho : il fait confiance à Vinícius en Ligue des championsDécision inattendue de Mourinho : il fait confiance à Vinícius en Ligue des champions14 octobre 10:17
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle