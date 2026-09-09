Pourquoi José Mourinho était-il mécontent de la victoire contre l'Inter ?

Malgré la victoire 2-1 du Real Madrid contre l'Inter Milan lors du choc de l'UEFA Champions League, l'entraîneur du « club royal », José Mourinho, a exprimé son vif mécontentement quant au scénario du match. Le technicien portugais a ouvertement déclaré que derrière le résultat victorieux au tableau d'affichage se cachaient de sérieux problèmes et un désordre excessif sur le terrain. Alors, quelles actions de ses joueurs l'un des entraîneurs les plus expérimentés au monde a-t-il qualifiées de « folie », comment le nouveau rôle de Trent a-t-il été évalué et quel défi attend les Madrilènes ? À la fin de l'article, nous dévoilerons l'intrigue principale : les calculs de Mourinho pour les play-offs et tous les détails sur le prochain match du Real.

« Un match fou » et une perte de contrôle : l'évaluation critique de Mourinho

Lors de la conférence de presse, l'entraîneur ne s'est pas contenté de cette victoire, critiquant le caractère ouvert et brouillon de la rencontre :

« Cela aurait pu finir à 6-6 » : José a souligné qu'il y avait eu trop d'occasions franches des deux côtés et que le match aurait pu se terminer sur un score de tennis de 6-6 ;

Mécontentement face au manque de contrôle : L'entraîneur a fait savoir qu'il n'appréciait pas du tout ce football désordonné et « fou », et qu'il ne voulait pas dépendre des arrêts miraculeux et fortuits de son gardien ;

La formule d'une victoire idéale : Le stratège portugais a insisté sur le fait que, même en marquant beaucoup de buts, l'équipe doit garder un contrôle absolu sur chaque centimètre du terrain.

« Nous avons eu assez d'occasions pour marquer encore plus. Le match était totalement fou, ce qui ne me plaît pas du tout. Je préfère contrôler totalement la situation plutôt que de dépendre des miracles du gardien », a déclaré Mourinho, cité par le journal AS.

Expériences tactiques : Trent dans une nouvelle position, et Valverde en sentinelle

Les ajustements tactiques observés au sein du Real Madrid pendant le match ont été particulièrement notés par l'entraîneur :

Trent au milieu de terrain : L'entraîneur a remercié Trent Alexander-Arnold pour son travail acharné dans l'axe, mais n'a pas caché que ses caractéristiques naturelles ne sont pas parfaitement adaptées à ce poste ;

La sensibilité tactique de Valverde : Federico Valverde a été la figure clé pour maintenir la compacité de l'équipe et pour sa lecture parfaite de la structure tactique sur le terrain ;

La force de l'adversaire : Mourinho a reconnu que l'Inter est une équipe très forte avec diverses armes tactiques, ajoutant qu'il était extrêmement difficile de maintenir la défense contre eux.

La prochaine étape du Real en LDC

La question la plus importante qui intéresse de nombreux fans est celle des chances du Real en play-offs après cette victoire nerveuse et la date de leur prochain match. La conclusion la plus importante est que, pour Mourinho, commencer la compétition avec trois points était une réussite psychologique importante. Selon l'entraîneur, ce succès rapproche l'équipe de la phase suivante, et il faudra désormais moins d'efforts pour valider la qualification. Le « club royal » passera un autre test sérieux lors de la deuxième journée de la Ligue des champions : les Madrilènes seront les invités du célèbre club italien « Roma » .

Selon vous, la décision de José Mourinho de faire jouer Trent au milieu de terrain contre l'Inter était-elle justifiée, ou un autre milieu de terrain aurait-il été préférable ? Le Real pourra-t-il revenir de son déplacement à Rome avec trois points lors de la prochaine journée ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette importante nouvelle footballistique avec les fans du Real !