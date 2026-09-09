Mbappé : « Je veux gagner la Ligue des champions avec le Real Madrid »

« Le Real Madrid» a battu l'Inter 2-1 lors de la nouvelle saison de la Ligue des champions. Dans les rangs madrilènes, Kylian Mbappé a également marqué. Après le match, l'attaquant français s'est exprimé sur les objectifs de l'équipe pour la saison et sur les distinctions personnelles.

Selon Mbappé, le Real Madrid doit agir davantage comme une équipe cette saison que par le passé.

« Cette saison, nous voulons jouer comme une vraie équipe, nous voulons accomplir des choses spéciales. La saison dernière a été difficile. J'espère que cette saison nous nous battrons en tant qu'équipe », a déclaré Mbappé.

Le footballeur français a également souligné que les trophées collectifs sont plus importants pour lui que les récompenses individuelles. Il a affirmé qu'il préférerait remporter la Ligue des champions avec le Real Madrid plutôt que de gagner le Ballon d'Or.

« Je préfère gagner la Ligue des champions avec le Real Madrid plutôt que le Ballon d'Or », a déclaré l'attaquant.

Avant le match contre l'Inter, Mbappé avait déjà déclaré qu'il concentrait son attention principale sur le résultat collectif. Il a souligné que son objectif principal au Real Madrid est d'aider l'équipe à gagner des matchs et des trophées.