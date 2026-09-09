Mbappé : « Je veux gagner la Ligue des champions avec le Real Madrid »

·12·Sport
Mbappé : « Je veux gagner la Ligue des champions avec le Real Madrid »

« Le Real Madrid» a battu l'Inter 2-1 lors de la nouvelle saison de la Ligue des champions. Dans les rangs madrilènes, Kylian Mbappé a également marqué. Après le match, l'attaquant français s'est exprimé sur les objectifs de l'équipe pour la saison et sur les distinctions personnelles.

Selon Mbappé, le Real Madrid doit agir davantage comme une équipe cette saison que par le passé.

« Cette saison, nous voulons jouer comme une vraie équipe, nous voulons accomplir des choses spéciales. La saison dernière a été difficile. J'espère que cette saison nous nous battrons en tant qu'équipe », a déclaré Mbappé.

Le footballeur français a également souligné que les trophées collectifs sont plus importants pour lui que les récompenses individuelles. Il a affirmé qu'il préférerait remporter la Ligue des champions avec le Real Madrid plutôt que de gagner le Ballon d'Or.

« Je préfère gagner la Ligue des champions avec le Real Madrid plutôt que le Ballon d'Or », a déclaré l'attaquant.

Avant le match contre l'Inter, Mbappé avait déjà déclaré qu'il concentrait son attention principale sur le résultat collectif. Il a souligné que son objectif principal au Real Madrid est d'aider l'équipe à gagner des matchs et des trophées.

Real MadridInterЧемпионлар лигиКилиан МбаппеФутболОлтин тўпМадрид
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Chocs intenses en Carabao Cup : Newcastle arrache la victoire dans les dernières minutesChocs intenses en Carabao Cup : Newcastle arrache la victoire dans les dernières minutesAujourd'hui, 07:57Le joueur de Manchester City qui a impressionné Enzo MarescaLe joueur de Manchester City qui a impressionné Enzo MarescaAujourd'hui, 07:37L'Inter entre dans l'histoire malgré la défaite : un record absolu contre le Real Madrid !L'Inter entre dans l'histoire malgré la défaite : un record absolu contre le Real Madrid !Aujourd'hui, 07:30Problème sérieux à City : Maresca explique l'erreur liée à DonnarummaProblème sérieux à City : Maresca explique l'erreur liée à DonnarummaAujourd'hui, 07:12Le MU peut-il créer la sensation en LDC ? Un joueur ouzbek face au géant anglais !Le MU peut-il créer la sensation en LDC ? Un joueur ouzbek face au géant anglais !Aujourd'hui, 07:04Yamal révèle la règle d'or du football moderne : « Sans cela, vous perdez ! »Yamal révèle la règle d'or du football moderne : « Sans cela, vous perdez ! »Aujourd'hui, 06:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Ruziul Berdiyev s'exprime après l'écrasante victoire 6:2 contre Neftchi
Ruziul Berdiyev s'exprime après l'écrasante victoire 6:2 contre Neftchi