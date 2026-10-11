Eldor Shomurodov a-t-il manqué l'occasion de rattraper Osimhen et Salah ?

Lors de la 7e journée de la Süper Lig turque, l'Istanbul Başakşehir s'est déplacé sur la pelouse de Konyaspor. Dans un match disputé et sans but, la rencontre s'est soldée par un match nul 0-0.

Le célèbre portail de statistiques Flashscore a évalué les performances des participants à ce match, y compris les légionnaires ouzbeks Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev.

Ouzbeks Statistiques des joueurs : Quelles notes ont-ils reçues ?

La participation de nos compatriotes sous les couleurs de l'Istanbul Başakşehir lors de cette journée a été contrastée :

Eldor Shomurodova reçu une note de 6,5 : Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan a débuté dans le onze de départ et a joué l'intégralité des 90 minutes. Le portail Flashscore a évalué les actions utiles de l'attaquant à 6,5 points dans ce match sans but ;

Pas de note pour Fayzullayev : Un autre de nos joueurs talentueux, Abbosbek Fayzullayev, est entré en jeu à la 80e minute en remplacement de Bertuğ Özgür. En raison du temps de jeu limité, le portail n'a pas attribué de note au joueur ;

L'homme du match : La meilleure note de la rencontre a été attribuée au gardien de Başakşehir, Muhammed Şengezer, qui a gardé sa cage inviolée (7,3 points). Les visiteurs ont eu un léger avantage sur la note moyenne des clubs (6,4 contre 6,2).

Silence dans la course au titre de meilleur buteur : Personne n'a marqué

Eldor Shomurodov, meilleur buteur de la saison dernière en Süper Lig, défend dignement son titre cette saison. Cependant, la 7e journée a été marquée par une anomalie dans la course aux buteurs :

Le coup d'arrêt des leaders : Mohamed Salah et Gift Orban, qui mènent le classement avec 7 buts chacun, ont quitté le terrain sans marquer et n'ont pas pu améliorer leurs statistiques ;

L'opportunité pour Shomurodov et ses poursuivants : Le trio qui les suit avec six buts chacun — Eldor Shomurodov, Victor Osimhen et Vedat Muriqi — n'a pas non plus réussi à trouver le chemin des filets lors de cette journée, manquant l'occasion de rattraper les leaders.

L'efficacité de Shomurodov cette saison

Affichant une excellente forme depuis le début de la saison, Shomurodov compte déjà 6 buts importants à son actif :

Buts marqués contre les équipes suivantes : Kocaelispor, Trabzonspor, Kasımpaşa et le champion en titre Galatasaray ;

Match avec un doublé : La rencontre contre le club de Gençlerbirliği.

Le match nul contre Konyaspor et l'inefficacité des leaders montrent que la lutte pour le Soulier d'Or dans le championnat turc sera encore plus intense lors des prochaines journées.