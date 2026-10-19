Quelle note pour Eldor Shomurodov après son but et sa passe décisive contre Gaziantep ?

·14·Sport
Quelle note pour Eldor Shomurodov après son but et sa passe décisive contre Gaziantep ?

Lors de la huitième journée de la Süper Lig turque, l'équipe stambouliote Istanbul Başakşehir a remporté une victoire renversante 2-1 à domicile contre Gaziantep. Auteur d'un but et d'une passe décisive, le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodova attiré l'attention des plateformes d'analyse internationales.

Le célèbre portail statistique Flashscore a évalué les performances des joueurs à l'issue de la rencontre et a publié les statistiques complètes de Shomurodov.

Les chiffres de Shomurodov : note de 7,5 et 78 % de précision de passe

Les algorithmes de la plateforme ont salué l'efficacité de notre compatriote sur le terrain :

  • Note de 7,5 : La performance d'Eldor Shomurodov a été notée 7,5 par Flashscore, le désignant comme l'un des meilleurs joueurs de son équipe ;

  • Tirs et buts attendus (xG) : L'attaquant a cadré son unique tir, le transformant en but, avec un indice de buts attendus (xG) de 0,71 ;

  • Ballons touchés et précision des passes : L'avant-centre a touché 41 ballons, dont 4 dans la surface adverse. Sur 27 passes tentées, 21 ont trouvé preneur (78 % de précision) ;

  • Duels et dribbles : Shomurodov a tenté 3 dribbles, dont un réussi (33 %).

Les meilleurs joueurs des deux équipes

Selon Flashscore, les joueurs ayant obtenu les meilleures notes sont :

  • Le meilleur de Başakşehir : Côté stambouliote, le milieu de terrain Skov Olsen a été désigné joueur le plus utile avec une note de 7,7 ;

  • Le leader de Gaziantep : Chez les visiteurs, l'attaquant polonais Katsper Kozlovskiy a également été crédité d'une note de 7,7 ;

  • Classement : Après cette victoire, Başakşehir porte son total à 11 points, tandis que Gaziantep reste à 8 points.

Course au « Soulier d'Or » : Shomurodov parmi les leaders avec 7 buts

Ce but est la septième réalisation de l'attaquant de 31 ans dans le championnat turc cette saison :

  • Le quatuor de tête : Actuellement, la course au titre de meilleur buteur de la Süper Lig est partagée par Eldor Shomurodov, Mohamed Salah (Trabzonspor), Vedat Muriqi (Fenerbahçe) et Gift Orban (Amed) avec 7 buts chacun ;

  • Les stars à la poursuite : Ils sont suivis par les stars mondiales Victor Osimhen (Galatasaray) et Dušan Vlahović (Beşiktaş), auteurs de 6 buts chacun.

La régularité d'Eldor Shomurodov en championnat turc prouve qu'il est devenu l'un des attaquants les plus dangereux, non seulement pour Başakşehir, mais pour tout le championnat.

Istanbul BaşakşehirGaziantepEldor ShomurodovSüper LigFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Shomurodov rejoint Salah : la course au Soulier d'or de la Süper Lig s'intensifieShomurodov rejoint Salah : la course au Soulier d'or de la Süper Lig s'intensifieAujourd'hui 07:01Le récital de Shomurodov : Eldor marque encore en Süper Lig turque (vidéo)Le récital de Shomurodov : Eldor marque encore en Süper Lig turque (vidéo)Hier 21:48Un but et une passe décisive d'Eldor Shomurodov offrent la victoire à Başakşehir (vidéo)Un but et une passe décisive d'Eldor Shomurodov offrent la victoire à Başakşehir (vidéo)Hier 23:08Eldor Shomurodov a-t-il manqué l'occasion de rattraper Osimhen et Salah ?Eldor Shomurodov a-t-il manqué l'occasion de rattraper Osimhen et Salah ?11 octobre 22:46Eldor Shomurodov rejoint la course effrénée au Soulier d'Or en Süper Lig turque !Eldor Shomurodov rejoint la course effrénée au Soulier d'Or en Süper Lig turque !2 octobre 14:46Un récital et un doublé pour Eldor Shomurodov : Comment sa performance a été évaluée ?Un récital et un doublé pour Eldor Shomurodov : Comment sa performance a été évaluée ?20 septembre 18:48
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre