Lors de la huitième journée de la Süper Lig turque, l'équipe stambouliote Istanbul Başakşehir a remporté une victoire renversante 2-1 à domicile contre Gaziantep. Auteur d'un but et d'une passe décisive, le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodova attiré l'attention des plateformes d'analyse internationales.

Le célèbre portail statistique Flashscore a évalué les performances des joueurs à l'issue de la rencontre et a publié les statistiques complètes de Shomurodov.

Les chiffres de Shomurodov : note de 7,5 et 78 % de précision de passe

Les algorithmes de la plateforme ont salué l'efficacité de notre compatriote sur le terrain :

Note de 7,5 : La performance d'Eldor Shomurodov a été notée 7,5 par Flashscore, le désignant comme l'un des meilleurs joueurs de son équipe ;

Tirs et buts attendus (xG) : L'attaquant a cadré son unique tir, le transformant en but, avec un indice de buts attendus (xG) de 0,71 ;

Ballons touchés et précision des passes : L'avant-centre a touché 41 ballons, dont 4 dans la surface adverse. Sur 27 passes tentées, 21 ont trouvé preneur (78 % de précision) ;

Duels et dribbles : Shomurodov a tenté 3 dribbles, dont un réussi (33 %).

Les meilleurs joueurs des deux équipes

Selon Flashscore, les joueurs ayant obtenu les meilleures notes sont :

Le meilleur de Başakşehir : Côté stambouliote, le milieu de terrain Skov Olsen a été désigné joueur le plus utile avec une note de 7,7 ;

Le leader de Gaziantep : Chez les visiteurs, l'attaquant polonais Katsper Kozlovskiy a également été crédité d'une note de 7,7 ;

Classement : Après cette victoire, Başakşehir porte son total à 11 points, tandis que Gaziantep reste à 8 points.

Course au « Soulier d'Or » : Shomurodov parmi les leaders avec 7 buts

Ce but est la septième réalisation de l'attaquant de 31 ans dans le championnat turc cette saison :

Le quatuor de tête : Actuellement, la course au titre de meilleur buteur de la Süper Lig est partagée par Eldor Shomurodov, Mohamed Salah (Trabzonspor), Vedat Muriqi (Fenerbahçe) et Gift Orban (Amed) avec 7 buts chacun ;

Les stars à la poursuite : Ils sont suivis par les stars mondiales Victor Osimhen (Galatasaray) et Dušan Vlahović (Beşiktaş), auteurs de 6 buts chacun.

La régularité d'Eldor Shomurodov en championnat turc prouve qu'il est devenu l'un des attaquants les plus dangereux, non seulement pour Başakşehir, mais pour tout le championnat.