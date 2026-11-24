Eldor Shomurodov a inscrit un nouveau but crucial dans le championnat de Turquie. Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan a lancé la remontada de son équipe face à Çorum grâce à une frappe lointaine spectaculaire. Mené de deux buts, l'İstanbul Başakşehir a finalement décroché une victoire héroïque sur le score de 4-2.

Lors de la 12e journée du championnat turc, l'İstanbul Başakşehir accueillait Çorum. La rencontre a très mal débuté pour les locaux. Cependant, Eldor Shomurodova changé la physionomie du match avec un but magnifique, devenant l'un des facteurs clés de la victoire.

Malgré un retard de deux buts, Başakşehir a mis une pression constante sur l'adversaire en fin de match et a renversé le résultat en quelques minutes.

Çorum prend l'avantage avec deux buts

À la 29e minute, Jesús Ramírez a ouvert le score pour les visiteurs. Çorum a ainsi pris l'avantage, mettant le club stambouliote en grande difficulté.

À la 68e minute, Ermin Zec a marqué un second but. La situation de Başakşehir s'est aggravée : les locaux étaient menés 0-2.

Alors que le sort du match semblait scellé, Eldor Shomurodova changé le scénario de la rencontre par ses actions sur le terrain et ses attaques incessantes.

Après le super but de Shomurodov, Başakşehir s'est réveillé

À la 78e minute, Eldor Shomurodov a décoché une frappe puissante et précise de longue distance, logeant le ballon dans la lucarne. Ce but de l'attaquant ouzbek a non seulement réduit l'écart, mais a aussi insufflé confiance et énergie à son équipe pour la remontada.

La frappe de Shomurodov a été le tournant pour Başakşehir. Au lieu de reculer, les locaux ont intensifié leur pression sur le but adverse.

Après ce but, l'initiative est passée dans le camp stambouliote. Profitant des espaces dans la défense adverse, Başakşehir a rapidement égalisé avant de l'emporter.

Bertuğ Yıldırım conclut une remontada historique avec un triplé

Entré en jeu, Bertuğ Yıldırım est devenu le héros de la fin de match pour Başakşehir.

Il a égalisé à la 82e minute, donné l'avantage à son équipe à la 86e, puis a inscrit un troisième but à la 90+1e minute pour valider son triplé.

Mené 0-2, Başakşehir a gagné 4-2 en l'espace de quelques minutes. C'est l'une des remontadas les plus dramatiques de cette 12e journée de Süper Lig.

La performance de Shomurodov notée 7,5

Le portail spécialisé Flashscore a attribué une note de 7,5 à Eldor Shomurodov pour sa prestation.

La meilleure note de Başakşehir est revenue à l'auteur du triplé, Bertuğ Yıldırım, élu homme du match avec 9,1.

Les autres joueurs de l'équipe ont également reçu de bonnes notes :

Bertuğ Yıldırım — 9,1

Ivana Brnić — 8,6

Jakub Kamiński — 8,3

Eldor Shomurodov — 7,5

Başakşehir remonte au classement

Grâce à cette victoire, l'İstanbul Başakşehir atteint 20 points et se hisse à la 7e place du championnat turc.

Çorum reste bloqué à 16 points.

Pour Eldor Shomurodov, ce but a été l'épisode décisif qui a influencé le résultat. Le capitaine ouzbek a donné l'impulsion nécessaire pour relancer son équipe. Après son super but, la confiance de Başakşehir a décuplé, changeant radicalement la fin de match.