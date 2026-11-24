Eldor ShomurodovAprès le superbe but d'Eldor Shomurodov contre Çorum, l'İstanbul Başakşehir a renversé un déficit de 0-2 pour s'imposer 4-2. Après le match, l'entraîneur du club stambouliote, Nuri Şahin, a évoqué les mouvements de l'attaquant ouzbek en première mi-temps, les instructions données à la pause et les changements tactiques.

Lors de la 12e journée du championnat de Turquie, l'İstanbul Başakşehir a disputé un match dramatique à domicile contre Çorum. Alors que les visiteurs menaient 2-0 à la 68e minute, dix minutes plus tard, Eldor Shomurodova déclenché un scénario renversant grâce à son superbe but longue distance.

Les buts de Bertuğ Yıldırım aux 82e, 86e et 90+1e minutes ont offert une victoire pleine de caractère 4-2 à Başakşehir.

Cependant, après le match, les commentaires de Nuri Şahin, en particulier Eldor Shomurodovconcernant ses explications sur le rôle du joueur sur le terrain, ont été remarquables.

Les mouvements de Shomurodov ont été corrigés à la mi-temps

Nuri Şahin Eldor Shomurodova déclaré qu'il avait beaucoup bougé en première mi-temps, mais que cette fois, ses déplacements excessifs n'étaient pas nécessaires pour l'équipe. Selon l'entraîneur, Başakşehir avait besoin de plus de joueurs dans la surface de réparation et de multiplier les centres.

« Shomurodov a beaucoup bougé en première mi-temps, il a trop permuté. Habituellement, nous voulons qu'il bouge exactement comme ça, mais aujourd'hui ce n'était pas nécessaire. Nous devions entrer dans la surface avec plus de joueurs. »

« Aujourd'hui, nous avions besoin de plus de centres et de remplir la surface de réparation. À la mi-temps, j'ai expliqué cela à Eldor et aux joueurs », a déclaré Nuri Şahin.

Cette instruction a servi à modifier l'approche tactique de l'équipe en seconde période. Les mouvements de Shomurodov ont également été axés sur l'exécution plus précise des tâches offensives et l'augmentation du nombre de joueurs dans la surface.

L'entrée de Bertuğ Yıldırım a été le tournant tactique

Nuri Şahin a souligné que l'entrée en jeu de Bertuğ Yıldırım et Umut Bozok a changé la donne en attaque. Selon l'entraîneur, après le changement tactique, l'équipe a commencé à créer des passes plus précises et des situations dangereuses.

« Après avoir fait entrer Bertuğ Yıldırım avec Umut Bozok, la tactique a changé et des passes plus précises et des situations plus nettes ont été créées. Maintenant, après le match, je peux dire que notre décision était la bonne », a déclaré Şahin.

Après cette décision de l'entraîneur, Başakşehir est devenu plus incisif en attaque. Bertuğ Yıldırım a marqué trois fois en peu de temps, devenant le héros du match.

« Je suis celui qui critique le plus Bertuğ, mais aussi celui qui le soutient le plus »

En parlant de Bertuğ Yıldırım, Nuri Şahin a fait l'éloge du talent du joueur. L'entraîneur a souligné qu'il devait utiliser ses capacités plus efficacement et a expliqué l'équilibre entre critique et soutien.

« Je suis la personne qui critique le plus Bertuğ. En même temps, je suis celui qui fait le plus d'efforts pour le soutenir. »

« Bertuğ doit comprendre cela. Il doit utiliser son talent aussi efficacement que possible. Malheureusement, il n'y a pas de place pour les émotions dans le football. Je suis aussi quelqu'un d'émotif, mais il ne faut pas se laisser emporter ici. Quand l'occasion se présente, il doit la saisir », a déclaré l'entraîneur du club stambouliote.

Şahin a noté que le fait que Bertuğ Yıldırım n'ait pas pu aller à la Coupe du monde a affecté le joueur mentalement. Cette situation a attristé non seulement le joueur lui-même, mais aussi le club.

Ne pas aller à la Coupe du monde a affecté Bertuğ

Nuri Şahin a déclaré qu'un plan spécial avait été élaboré avec Bertuğ Yıldırım lors de la deuxième partie de la saison dernière, l'objectif principal étant d'aider le joueur à participer à la Coupe du monde. Cependant, en raison de la décision de l'entraîneur de l'équipe nationale, ce plan n'a pas pu être réalisé.

« Le fait qu'il n'ait pas pu aller à la Coupe du monde l'a beaucoup affecté. Cette situation nous a également beaucoup attristés. En fait, nous avions un plan pour lui lors de la seconde moitié de la saison dernière. Notre objectif principal était de l'envoyer à la Coupe du monde. Malheureusement, à cause de la décision de l'entraîneur, il n'a pas pu y aller. »

« Cette situation l'a un peu abattu mentalement. De plus, il n'a pas très bien commencé la saison. Il doit aussi y réfléchir lui-même. »

« Cependant, je connais bien son talent. Il a divers points forts. Bertuğ est un joueur très précieux pour nous. J'espère que les choses vont maintenant changer pour le mieux », a déclaré Nuri Şahin en soutenant son joueur.

La victoire de Başakşehir contre Çorum a été remarquable non seulement pour le retour au score, mais aussi pour les ajustements tactiques de l'entraîneur à la mi-temps et la mise en œuvre par les joueurs. Le tournant, initié par le superbe but d'Eldor Shomurodov, s'est terminé par le triplé de Bertuğ Yıldırım.