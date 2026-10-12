Maresca répond aux questions incisives après la victoire contre Liverpool

Après avoir largement battu Liverpool 3-0 à l'extérieur lors de la 6e journée de Premier League, Manchester Cityl'entraîneur principal Enzo Maresca a partagé ses conclusions après le match. Sky Sports L'expert italien, qui s'est entretenu avec le média, a analysé les deux visages de la rencontre tout en abordant l'impact des pressions financières entourant le club sur le moral de l'équipe.

Le mentor des « Citizens » n'a pas caché que les ajustements tactiques effectués après les difficultés de la première mi-temps ont été la clé du succès.

« Nous avons souffert en première période » : comment Maresca a changé le match ?

En revenant sur les aspects importants du match, l'entraîneur a évalué la qualité de jeu de son équipe comme suit :

Difficultés initiales : « Ce fut un match disputé dans des conditions très difficiles. Nous avons beaucoup souffert en première mi-temps. Malgré la possession du ballon, nous n'avons pas été efficaces dans la finition et nous avons commis des erreurs lors de la phase initiale », a déclaré Maresca ;

L'effet des changements à la pause : « Avant le début de la seconde période, nous avons effectué quelques changements importants et notre jeu s'est considérablement amélioré. Nos joueurs ont augmenté le rythme et ont pris le contrôle total de la situation. »

Pression extra-sportive et unité du club

Interrogé par les journalistes sur les irrégularités financières du club et les sanctions potentielles, l'entraîneur a donné une réponse diplomatique et motivante :

« Peut-être que oui, peut-être que non » : « Les situations hors terrain peuvent-elles affecter l'équipe ? Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne peux pas le dire avec certitude », a-t-il souligné ;

L'unité sous pression : « Mais une chose est sûre : de telles situations difficiles peuvent rapprocher l'équipe et les supporters. J'espère que nous célébrerons les prochaines victoires ensemble. Nous concentrons toute notre attention sur cet objectif. »

Cette large victoire à Anfield a clairement démontré que l'équipe d'Enzo Maresca, malgré toute pression extérieure, n'évolue sur le terrain qu'avec une mentalité de champion.