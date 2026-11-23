Manchester Cityavant son match de Ligue des champions contre Naples, l'entraîneur Enzo Maresca a parlé des blessures dans l'équipe, de la sélection des joueurs et de Abduqodir Husanovsa position. Le spécialiste italien a également clairement indiqué à quel poste le défenseur ouzbek est le plus performant.

Manchester Cityaccueillera le club italien de Naples lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, dans la nuit du 24 au 25 novembre. Avant la rencontre prévue à 01h00 (heure de Tachkent), l'entraîneur des Mancuniens, Enzo Maresca, a fait part de ses réflexions sur l'état actuel de l'équipe et les changements dans l'effectif.

Ce match est particulièrement important pour les « Citizens ». Avant la trêve internationale, l'équipe a subi trois défaites consécutives en Premier League, puis a partagé les points avec Fulham à domicile. En conséquence, les hommes de Maresca n'arrivent pas à mettre fin à leur série sans victoire en championnat.

Nunes est de retour, Semenyo manquera le match

Selon Maresca, Matheus Nunes est de retour à la disposition de l'équipe. Le seul joueur encore indisponible est Antoine Semenyo.

Cependant, l'entraîneur a souligné la nécessité d'évaluer la condition physique des autres joueurs. Selon lui, en raison de la densité des matchs et de la charge de travail tout au long de la saison, les décisions finales concernant certains joueurs seront prises après les entraînements.

« Les blessures des joueurs sont normales compte tenu du nombre de matchs que nous avons. C'est pourquoi je fais parfois tourner l'effectif. Nous ne devons pas penser à des sprints courts, mais à des marathons, c'est-à-dire aux 65 matchs de la saison. »

Maresca n'a pas caché qu'il souhaitait aligner la meilleure équipe possible à chaque match. Mais il a noté qu'en tenant compte de toute la saison, il est important de bien répartir les forces des joueurs et de les utiliser de manière optimale.

Maresca a précisé à quel poste Husanov est le plus fort

Lors de la conférence de presse, Abduqodir Husanovune question a également été posée sur son rôle sur le terrain. En l'absence de Matheus Nunes, le défenseur ouzbek a également évolué en tant que latéral droit.

Maresca a déclaré que Rico Lewis pouvait également jouer à ce poste. C'est pourquoi, lors des premiers matchs, Lewis a été utilisé sur ce côté, puis Husanov, capable d'évoluer également sur le flanc droit, a été sollicité.

Cependant, l'entraîneur a donné une réponse claire sur le poste de prédilection du joueur ouzbek.

« Si vous me demandez : “Abduqodir est-il meilleur en tant que latéral ou en tant que défenseur central ?”, je dirais sans aucun doute qu'il est excellent en tant que défenseur central. Mais cela dépend du match et des joueurs dont nous disposons. »

Cette déclaration est un indice important sur le rôle de Husanov dans l'équipe. Maresca apprécie son potentiel en défense centrale, mais a souligné qu'il pourrait l'utiliser sur le flanc droit en cas de besoin.

« Ne pas gagner quatre matchs est une situation embarrassante »

Les résultats de Manchester City en Premier League ne satisfont pas Maresca. L'entraîneur a ouvertement admis que l'équipe n'avait pas réussi à gagner lors de ses quatre dernières rencontres.

« Nous cherchons toujours à gagner les matchs, quel que soit le niveau de l'adversaire. Bien sûr, ne pas gagner quatre matchs consécutifs en Premier League est une situation embarrassante. »

Dans le même temps, le spécialiste italien a évalué positivement la situation en Ligue des champions. City a remporté trois de ses quatre premiers matchs et occupe la septième place du classement.

L'objectif principal de City est d'entrer dans le top 8

Maresca souhaite poursuivre les bons résultats en Ligue des champions en remportant le match contre Naples. Il a souligné qu'il est important pour l'équipe non seulement de se qualifier pour le tour suivant, mais aussi de terminer la phase de ligue dans les huit premiers.

Selon le format actuel, les huit premières équipes de la phase de ligue se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place devront disputer deux matchs supplémentaires lors des barrages.

« Tout d'abord, il est important de passer au tour suivant. Deuxièmement, si nous n'entrons pas dans le top 8, nous devrons jouer deux matchs de plus. Compte tenu du nombre de matchs à venir, il est toujours important de réduire leur nombre. C'est pourquoi notre objectif est de nous placer dans les huit premiers autant que possible », a déclaré Maresca.

Ainsi, le match contre Naples sera pour Manchester City non seulement une occasion de prendre trois points, mais aussi une étape importante vers une qualification directe pour les huitièmes de finale. La titularisation de Husanov et le poste qu'il occupera seront également au centre de l'attention des supporters ouzbeks.