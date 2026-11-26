L'une des légendes du monde du football, l'ancien attaquant français renommé Thierry Henry Enzo Maresca sous la direction de de Manchester City a exprimé des critiques acerbes concernant les résultats irréguliers de cette saison.

Mardi dernier, lors du match de Ligue des champions contre Naples, les « Citizens » 2:2 ont concédé un match nul. En Premier League, l'équipe n'a plus connu la victoire depuis quatre matchs consécutifs.

L'analyse de Thierry Henry : des stars présentes, mais pas de jeu collectif

Arsenal Radar selon le média, Henry à Manchester City a souligné qu'il avait prédit les problèmes dès le début de la saison :

« Je l'ai dit dès le début de la saison : l'équilibre de l'équipe est rompu. Bien sûr, ils ont des joueurs de haut niveau, et assez d'attaquants capables de sauver l'équipe à tout moment. Mais le jeu collectif fait défaut : ils ne savent pas arrêter les contre-attaques, ils ne contrôlent plus le jeu comme avant — ni avec, ni sans le ballon. » — a déclaré Thierry Henry.

État actuel et statistiques de Manchester City

Statistiques Détails et statistiques Entraîneur principal Enzo Maresca Dernière série en Premier League Consécutifs 4 matchs sans victoire Dernier résultat en LDC Manchester City 2:2 Naples (match nul) Classement en Premier League 3ème place (22 points après 11 journées) Problème principal (selon Henry) Perte de l'équilibre collectif et vulnérabilité face aux contre-attaques

Selon vous, la critique de Thierry Henry est-elle justifiée ? Enzo Maresca peut-il rétablir l'équilibre tactique de Manchester City et relancer l'équipe dans la course au titre ?

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