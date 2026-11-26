Thierry Henry explique les raisons de la crise de Manchester City
L'une des légendes du monde du football, l'ancien attaquant français renommé Thierry Henry Enzo Maresca sous la direction de de Manchester City a exprimé des critiques acerbes concernant les résultats irréguliers de cette saison.
Mardi dernier, lors du match de Ligue des champions contre Naples, les « Citizens » 2:2 ont concédé un match nul. En Premier League, l'équipe n'a plus connu la victoire depuis quatre matchs consécutifs.
L'analyse de Thierry Henry : des stars présentes, mais pas de jeu collectif
Arsenal Radar selon le média, Henry à Manchester City a souligné qu'il avait prédit les problèmes dès le début de la saison :
« Je l'ai dit dès le début de la saison : l'équilibre de l'équipe est rompu. Bien sûr, ils ont des joueurs de haut niveau, et assez d'attaquants capables de sauver l'équipe à tout moment.
Mais le jeu collectif fait défaut : ils ne savent pas arrêter les contre-attaques, ils ne contrôlent plus le jeu comme avant — ni avec, ni sans le ballon. » — a déclaré Thierry Henry.
État actuel et statistiques de Manchester City
Statistiques
Détails et statistiques
Entraîneur principal
Enzo Maresca
Dernière série en Premier League
Consécutifs 4 matchs sans victoire
Dernier résultat en LDC
Manchester City 2:2 Naples (match nul)
Classement en Premier League
3ème place (22 points après 11 journées)
Problème principal (selon Henry)
Perte de l'équilibre collectif et vulnérabilité face aux contre-attaques
Selon vous, la critique de Thierry Henry est-elle justifiée ? Enzo Maresca peut-il rétablir l'équilibre tactique de Manchester City et relancer l'équipe dans la course au titre ?
Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse passionnante avec les fans des « Citizens » où évolue Abdukodir Khusanov !
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