«Remplacer Guardiola n'est pas facile» : Joe Hart s'exprime sur Maresca
L'ancien gardien de Manchester Cityest satisfait des premiers résultats du nouvel entraîneur de l'équipe, Enzo Maresca. Selon lui, diriger l'équipe après Pep Guardiola n'est pas une mince affaire, mais le technicien italien a bien entamé son travail. Hart a souligné qu'il suivait avec intérêt les changements opérés sous la direction de Maresca.
«Remplacer Guardiola n'est pas facile»
Joe Hart Manchester Citya partagé ses réflexions sur les débuts d'Enzo Maresca au club lors d'une interview accordée au service de presse de
L'ancien gardien a tenu à saluer les accomplissements de Pep Guardiola avec le club. Il a souligné que reprendre l'équipe après l'entraîneur espagnol et maintenir son niveau constitue un défi majeur pour n'importe quel technicien.
Malgré cela, Hart a évalué positivement les premiers pas de Maresca.
«Remplacer Guardiola n'est pas facile. Pep a remporté tous les trophées possibles avec Manchester City. Mais après dix journées, je peux dire que Maresca a bien commencé. J'aime la façon dont l'équipe a démarré sous ses ordres.
Enzo travaille à reconstruire quelque chose de très important. Je suis curieux de voir ce qu'il va accomplir», a déclaré Joe Hart.
Manchester City troisième de Premier League
Après 10 journées de Premier League, Manchester City compte 21 points. Les Mancuniens occupent la troisième place du classement.
L'équipe accuse six points de retard sur le leader, Arsenal. Cela signifie qu'une lutte acharnée pour le titre est encore à prévoir.
Bien que les propos de Hart soient une évaluation positive du travail de Maresca, les véritables capacités du nouvel entraîneur se révéleront davantage à travers les résultats tout au long de la saison, la qualité du jeu de l'équipe et sa participation à la course aux titres.
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