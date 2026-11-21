L'ancien gardien de Manchester Cityest satisfait des premiers résultats du nouvel entraîneur de l'équipe, Enzo Maresca. Selon lui, diriger l'équipe après Pep Guardiola n'est pas une mince affaire, mais le technicien italien a bien entamé son travail. Hart a souligné qu'il suivait avec intérêt les changements opérés sous la direction de Maresca.

«Remplacer Guardiola n'est pas facile»

Joe Hart Manchester Citya partagé ses réflexions sur les débuts d'Enzo Maresca au club lors d'une interview accordée au service de presse de

L'ancien gardien a tenu à saluer les accomplissements de Pep Guardiola avec le club. Il a souligné que reprendre l'équipe après l'entraîneur espagnol et maintenir son niveau constitue un défi majeur pour n'importe quel technicien.

Malgré cela, Hart a évalué positivement les premiers pas de Maresca.