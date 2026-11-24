L'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a dévoilé la mission la plus importante de son équipe en Ligue des champions cette saison. Le technicien a souligné qu'il est crucial pour les « Citizens » de terminer la phase de ligue dans le top 8. L'objectif est de se qualifier directement pour les huitièmes de finale et d'éviter de disputer deux matchs supplémentaires.Selon Maresca, compte tenu du calendrier chargé de l'équipe, chaque match supplémentaire représente une charge de travail accrue pour les joueurs. C'est pourquoi

Manchester City cherche à obtenir le meilleur classement possible dans la phase de ligue.Maresca : « Notre objectif principal est le top 8 »

En évoquant les objectifs en Ligue des champions, le coach de Manchester City a insisté sur la nécessité de se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

« Avant tout, il est important d'obtenir une qualification directe pour les huitièmes de finale. Si vous ne terminez pas dans le top 8, vous devrez jouer deux matchs de barrage supplémentaires.

Compte tenu de notre calendrier très chargé, il est crucial de réduire le nombre de matchs autant que possible. C'est pourquoi notre objectif principal est de terminer la phase de ligue dans le top 8 », a déclaré Maresca, cité par City Xtra.

Ainsi, pour City, intégrer le top 8 n'est pas seulement important pour assurer une position confortable dans le tournoi, mais aussi pour préserver la condition physique des joueurs.

Quelle est la position actuelle de Manchester City ?

Actuellement, les « Citizens » occupent la septième place du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions avec 9 points. Ce résultat place l'équipe dans la zone visée par Maresca. Cependant, toute perte de points lors des prochains matchs pourrait mettre en péril cette place dans le top 8.

C'est pourquoi chaque rencontre à venir revêt une importance capitale pour Manchester City. Le classement final de la phase de ligue déterminera à quel stade l'équipe entrera dans la phase à élimination directe.

Duel contre Naples : un test important pour Maresca

Manchester City accueillera Naples lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le match débutera le 26 novembre à 01h00 (heure de Tachkent).

Le résultat de ce match pourrait être une étape décisive pour consolider la place des « Citizens » dans le top 8. Les hommes de Maresca ne doivent pas perdre de points pour se rapprocher de leur objectif.

La question principale est désormais : Manchester City pourra-t-il surmonter l'obstacle de Naples et faire un pas de plus vers son objectif majeur en Ligue des champions, à savoir rester dans le top 8 ?

Endilikda asosiy savol: «Manchester Siti» «Napoli» qarshiligidan muvaffaqiyatli o‘tib, Chempionlar ligasidagi eng muhim vazifasi — kuchli sakkizlikda qolish uchun yana bir qadam tashlay oladimi?