« Manchester City» a évité la défaite à domicile contre Fulham. Les hommes d'Enzo Maresca ont arraché un match nul lors d'une rencontre difficile. Annoncé incertain en raison d'une blessure, Abdukodir Khusanov a disputé l'intégralité du match et a reçu une note de 6,5 de la part du portail City Xtra.

« Manchester City» : avant le match, l'entraîneur Enzo Maresca avait déclaré que le défenseur ouzbek était blessé et que sa participation était incertaine. Malgré cela, Khusanov a débuté dans le onze de départ et a joué tout le match.

Le portail City Xtra, qui couvre l'actualité des « Citizens », a évalué les performances des joueurs et a attribué un 6,5 à Khusanov. Bien que la publication ait noté quelques erreurs défensives, elle a souligné sa vitesse et la précision de ses passes.

La performance de Khusanov : vitesse et passes précises saluées

Selon City Xtra, Khusanov a évolué sur le flanc droit de la défense. Il a rencontré des problèmes de concentration face à l'attaquant adverse Munis, qui a réussi à le dribbler pour créer une occasion dangereuse.

Cependant, en dehors de cet épisode, le joueur ouzbek a été assez solide en défense. Sa vitesse a aidé ses coéquipiers, et il a délivré des passes précises à diverses distances, permettant de lancer des offensives dangereuses.

Au final, la prestation de Khusanov a été notée 6,5 sur une échelle de 10.

Comment les joueurs de « Manchester City » ont-ils été notés ?

Le portail City Xtra a évalué les joueurs de « Manchester City » comme suit :

Joueur Note Gianluigi Donnarumma 6,5 Abdukodir Khusanov 6,5 Rúben Dias 6,5 Marc Guéhi 6 Nico O'Reilly 6,5 Ayyoub Bouaddi 6 Elliot Anderson 7 Iliman Ndiaye 5,5 Phil Foden 6 Jérémy Doku 6 Erling Haaland 4 Rayan Cherki 6 Joško Gvardiol 6 Allan 6

Anderson le meilleur, Haaland le plus mal noté

Selon le portail, la meilleure note de l'équipe a été attribuée à Elliot Anderson, avec un 7, faisant de lui le meilleur joueur du match.

Bien qu'Anderson n'ait pas montré tout son potentiel en première mi-temps, il a joué un rôle clé après la pause. Son but a permis d'égaliser.

La note la plus basse a été attribuée à Erling Haaland, avec un 4. City Xtra a critiqué son manque d'efficacité sur des occasions franches et a mentionné son but refusé.

Un match difficile pour les hommes de Maresca

D'après les notes de City Xtra, plusieurs joueurs de « Manchester City » n'ont pas été à la hauteur en première période. Après la pause, l'équipe s'est réveillée pour tenter de renverser le score.

Pour Khusanov, ce match est important car il a pu jouer 90 minutes malgré les doutes sur sa blessure. Malgré quelques lacunes, il a aidé son équipe grâce à sa vitesse et ses passes.