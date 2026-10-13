Projet «Messi +10» : qui sont les 10 étoiles du futur choisies par Leo ?

Le capitaine de l'Inter Miami et légende du football mondial Lionel Messi en collaboration avec la célèbre marque de sport Adidas «Messi +10» dans le cadre d'un projet spécial, a sélectionné 10 jeunes footballeursconsidérés comme les plus prometteurs. Selon le prestigieux journal espagnol Marca cette liste inclut les talents les plus brillants du football masculin et féminin.

Adidas a présenté cette nouvelle génération sous le slogan «Le prochain chapitre commence ici» avec Lionel Messi lui-même comme visage principal et conseiller du projet. Lionel Messi est entré en scène.

Les 10 étoiles du futur choisies par Messi

La liste comprend les représentants les plus prometteurs d'Europe et d'Amérique, évoluant au plus haut niveau dans leur catégorie d'âge :

Football masculin :

Tomas Aranda — Boca Juniors (Argentine), 19 ans ;

Max Doumen — Arsenal (Angleterre), 16 ans ;

Xavier Gozo — Crystal Palace (États-Unis), 19 ans ;

Jesus Rodriguez — Como (Espagne), 20 ans ;

Kez Smit — AZ (Pays-Bas), 20 ans ;

Gilberto Mora — Tijuana (Mexique), 17 ans ;

Can Uzun — Eintracht (Allemagne), 20 ans.

Football féminin :

Chloe Sarvi — Chelsea (Angleterre), 17 ans ;

Giovanna Waksman — Lyon (Brésil), 17 ans ;

Lotta Vrede — Hamburg (Allemagne), 18 ans.

Le facteur Messi et l'importance de cette initiative

Bien que le projet ne soit pas un prix officiel ou un classement de tournoi, son rôle dans le football mondial est unique :