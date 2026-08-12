« Real » fait sensation : les maillots roses qui ont ébloui les supporters

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« Real » fait sensation : les maillots roses qui ont ébloui les supporters

Le Real Madrid et la marque Adidas ont officiellement présenté leur troisième tenue pour la nouvelle saison 2026/27. Ce maillot, à la couleur rose vive et inhabituelle, ainsi que ses éléments culturels, a attiré l’attention des supporters et des observateurs de la mode.

Selon le service de presse du club, cette couleur éclatante n’est pas qu’un choix esthétique : elle symbolise la passion sans limites qui unit des millions de supporters du Real à travers le monde, ainsi que la dimension internationale du « club royal ».

La culture latino-américaine et le design sportif contemporain

Pour concevoir le nouveau maillot, les designers se sont inspirés de motifs géométriques raffinés, largement utilisés dans l’artisanat traditionnel latino-américain.

Pour apporter élégance et style contemporain :

  • Le col en V du maillot ;

  • Les finitions des manches ;

  • Le logo Adidas et les célèbres trois bandes ;

  • L’écusson du club sont réalisés dans une teinte crème douce.

Les éléments historiques et culturels s’harmonisent ainsi parfaitement avec l’esthétique sportive contemporaine.

« Real » fait sensation : les maillots roses qui ont ébloui les supporters

Technologie innovante : Climacool+

Conçu pour les footballeurs professionnels, ce maillot est fabriqué dans un tissu ultraléger et respirant. Il intègre la dernière génération de technologie Climacool+ d’Adidas, qui évacue rapidement l’humidité et la transpiration du corps. Les joueurs bénéficient ainsi d’une fraîcheur et d’un confort optimaux lors des efforts intenses et par temps chaud.

La collection complète des tenues du Real Madrid pour la saison 2026/27

Avec la présentation du nouveau maillot rose, le club madrilène dispose désormais de trois tenues principales pour la saison à venir, formant un ensemble parfaitement abouti :

  1. Tenue domicile : La traditionnelle couleur blanche du club, devenue emblématique, a été conservée. Le design repose sur l’élégance raffinée et l’esprit aristocratique propres à Madrid.

  2. Tenue extérieure : Elle arbore une couleur vert foncé, rehaussée de détails blancs et de motifs géométriques subtils. Elle intègre le légendaire logo à trois feuilles Trefoil d’Adidas et un col contemporain.

  3. Tenue des gardiens : Une tenue distincte d’un bleu vif a été conçue pour les gardiens.

« Real » fait sensation : les maillots roses qui ont ébloui les supporters

Contrastant fortement avec les tenues blanche et vert foncé portées par le Real ces dernières années, ce maillot rose éclatant devrait devenir l’un des produits dérivés les plus vendus du club durant la nouvelle saison.

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Real MadridAdidasMadridClimacool+
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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