Lionel Scaloni : Lionel Messi est le plus grand joueur de l'histoire du football

Le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a parlé avec émotion de son capitaine Lionel Messi avant la finale de la Coupe du Monde. Après la victoire 2-1 en demi-finale contre l'Angleterre, le technicien a qualifié la légende de 39 ans de meilleur joueur de l'histoire du football. Cette reconnaissance intervient alors que l'équipe nationale argentine maintient son hégémonie sur le football mondial en remportant des tournois majeurs consécutifs. Selon Goal.com rapporte l'information.

Lors d'une conférence de presse, Lionel Scaloni a invité les fans à profiter du football pratiqué par Lionel Messi. L'entraîneur a souligné qu'à 39 ans, maintenir un tel niveau et mener l'équipe vers des finales successives est un résultat incroyable. Selon Goal.com, Scaloni considère son capitaine non seulement comme la figure majeure d'aujourd'hui, mais de toute l'histoire du football.

Héritage historique et comparaison avec Maradona

L'entraîneur a également évoqué la ressemblance entre Lionel Messi et la regrettée légende Diego Maradona. Selon lui, les Argentins commencent à regretter leurs héros une fois leur carrière terminée. « Nous avons encore Leo et nous devons l'apprécier. Voyez ce qui est arrivé avec Diego et à quel point il nous manque. C'est pourquoi nous devons profiter de chaque minute de Messi maintenant », a déclaré Lionel Scaloni.

La star de l'Inter Miami a déjà remporté la Coupe du Monde et deux Copa América consécutives avec l'Argentine. Désormais, l'Albiceleste a l'opportunité de défendre son titre lors du match décisif contre l'Espagne. Cette victoire devrait être une nouvelle page dorée dans la collection de Messi.

La formation d'une génération victorieuse

Lionel Scaloni a salué le travail non seulement de Lionel Messi, mais de toute l'équipe. Selon lui, après la victoire en Copa América 2021, une nouvelle génération victorieuse s'est formée dans le pays. L'entraîneur a souligné le fait que l'Argentine a commencé à remporter des trophées majeurs après une pause de 28 ans et a réussi à maintenir ce niveau pendant longtemps.

« Ils ont accompli des choses inimaginables il y a quelques années. Atteindre ce niveau et rester compétitif pendant des années n'était pas facile. J'espère que nous gagnerons la finale, mais dans tous les cas, ce chemin parcouru a été extraordinaire », a ajouté l'entraîneur.

La finale de dimanche contre l'Espagne sera sans aucun doute l'un des matchs les plus importants de la carrière de Lionel Messi. Les fans de football du monde entier attendent cette confrontation historique avec un grand intérêt, car les derniers pas de la légende de 39 ans sur la scène mondiale sont au centre de l'attention.