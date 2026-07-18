Lionel Scaloni : Lionel Messi est le plus grand joueur de l'histoire du football

·18·Sport
Lionel Scaloni : Lionel Messi est le plus grand joueur de l'histoire du football

Le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a parlé avec émotion de son capitaine Lionel Messi avant la finale de la Coupe du Monde. Après la victoire 2-1 en demi-finale contre l'Angleterre, le technicien a qualifié la légende de 39 ans de meilleur joueur de l'histoire du football. Cette reconnaissance intervient alors que l'équipe nationale argentine maintient son hégémonie sur le football mondial en remportant des tournois majeurs consécutifs. Selon Goal.com rapporte l'information.

Lors d'une conférence de presse, Lionel Scaloni a invité les fans à profiter du football pratiqué par Lionel Messi. L'entraîneur a souligné qu'à 39 ans, maintenir un tel niveau et mener l'équipe vers des finales successives est un résultat incroyable. Selon Goal.com, Scaloni considère son capitaine non seulement comme la figure majeure d'aujourd'hui, mais de toute l'histoire du football.

Héritage historique et comparaison avec Maradona

L'entraîneur a également évoqué la ressemblance entre Lionel Messi et la regrettée légende Diego Maradona. Selon lui, les Argentins commencent à regretter leurs héros une fois leur carrière terminée. « Nous avons encore Leo et nous devons l'apprécier. Voyez ce qui est arrivé avec Diego et à quel point il nous manque. C'est pourquoi nous devons profiter de chaque minute de Messi maintenant », a déclaré Lionel Scaloni.

La star de l'Inter Miami a déjà remporté la Coupe du Monde et deux Copa América consécutives avec l'Argentine. Désormais, l'Albiceleste a l'opportunité de défendre son titre lors du match décisif contre l'Espagne. Cette victoire devrait être une nouvelle page dorée dans la collection de Messi.

La formation d'une génération victorieuse

Lionel Scaloni a salué le travail non seulement de Lionel Messi, mais de toute l'équipe. Selon lui, après la victoire en Copa América 2021, une nouvelle génération victorieuse s'est formée dans le pays. L'entraîneur a souligné le fait que l'Argentine a commencé à remporter des trophées majeurs après une pause de 28 ans et a réussi à maintenir ce niveau pendant longtemps.

« Ils ont accompli des choses inimaginables il y a quelques années. Atteindre ce niveau et rester compétitif pendant des années n'était pas facile. J'espère que nous gagnerons la finale, mais dans tous les cas, ce chemin parcouru a été extraordinaire », a ajouté l'entraîneur.

La finale de dimanche contre l'Espagne sera sans aucun doute l'un des matchs les plus importants de la carrière de Lionel Messi. Les fans de football du monde entier attendent cette confrontation historique avec un grand intérêt, car les derniers pas de la légende de 39 ans sur la scène mondiale sont au centre de l'attention.

ArgentineLionel MessiLionel ScaloniCoupe du MondeFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Pourquoi Vincic a-t-il fondu en larmes après sa nomination pour la finale de la Coupe du Monde 2026 ?Pourquoi Vincic a-t-il fondu en larmes après sa nomination pour la finale de la Coupe du Monde 2026 ?Aujourd'hui, 12:22L'équipe probable de l'Angleterre pour la Coupe du Monde 2030 a été annoncéeL'équipe probable de l'Angleterre pour la Coupe du Monde 2030 a été annoncéeAujourd'hui, 12:17Lamine Yamal et Lionel Messi : Le chemin d'une photo historique à la finale de la Coupe du MondeLamine Yamal et Lionel Messi : Le chemin d'une photo historique à la finale de la Coupe du MondeAujourd'hui, 12:13Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 12:04Mourinho a choisi les 6 joueurs clés et intouchables du Real MadridMourinho a choisi les 6 joueurs clés et intouchables du Real MadridAujourd'hui, 11:59Rodri qualifie Messi de plus grand joueur de l'histoire, mais nuance son proposRodri qualifie Messi de plus grand joueur de l'histoire, mais nuance son proposAujourd'hui, 11:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football