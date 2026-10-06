Lionel Messi adresse un message vidéo émouvant avant le match contre le Bénin

Une ère véritablement historique du football mondial touche à sa fin. Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine et octuple vainqueur du Ballon d'Or, Lionel Messi a officiellement annoncé ses adieux à l'équipe nationale avant le match contre le Bénin.

L'attaquant légendaire de 39 ans a exprimé ses sentiments à des millions de fans à travers le monde via un message vidéo spécial publié sur le compte officiel d'adidas Football.

« Ce maillot a été toute ma vie » : Les mots d'adieu du capitaine

L'intervention émouvante de Messi a profondément ému la communauté du football :

Gratitude et sérénité : « Le moment est venu. Je pars en paix, car j'ai tout donné. Ce maillot a été mon rêve, ma fierté et toute ma vie pendant de nombreuses années », a souligné la star argentine ;

Dernier acte : Le match à venir contre le Bénin, représentant africain, entrera dans l'histoire comme l'un des derniers matchs officiels du légendaire buteur sous le maillot de l'« Albiceleste ».

Un voyage grandiose de 21 ans : L'héritage de Messi en équipe nationale

Lionel Messi a porté le maillot de l'équipe nationale d'Argentine pour la première fois en 2005, et au cours des 21 dernières années, il a battu tous les records :

Des statistiques impressionnantes : Le capitaine a disputé un total de 207 matchs dans diverses compétitions ;

Buts et passes décisives : Sous le maillot national, il a inscrit 125 buts et a délivré 67 passes décisives à ses coéquipiers ;

Victoires suprêmes : Surmontant les défaites difficiles et les échecs en finale au fil des ans, Leo a soulevé la tant attendue Coupe du Monde (2022) avec l'Argentine et a remporté deux fois la Copa América.

La fin de la carrière internationale de Lionel Messi restera dans la mémoire des fans comme la clôture de l'une des pages les plus brillantes et inoubliables de l'histoire du football sud-américain et mondial.