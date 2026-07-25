Le ballon de la "Main de Dieu" et du "But du siècle" de Maradona mis aux enchères (vidéo)

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Le ballon de la "Main de Dieu" et du "But du siècle" de Maradona mis aux enchères (vidéo)

Le célèbre ballon Adidas Azteca utilisé lors du quart de finale historique entre l'Argentine et l'Angleterre à la Coupe du monde 1986 a été mis aux enchères par Heritage . C'est précisément avec ce ballon que Diego Maradona a d'abord marqué un but entré dans l'histoire sous le nom de "La Main de Dieu" et que, quatre minutes plus tard, après avoir dribblé plusieurs adversaires, il a inscrit le légendaire "But du siècle". C'est ce qu'a rapporté “My Seldon” .

Ce n'est pas un hasard si l'expression "La Main de Dieu" (La Mano de Dios / Hand of God) est utilisée.

Lors du quart de finale de la Coupe du monde 1986 contre l'Angleterre, Maradona a poussé le ballon au fond des filets de la main. L'arbitre n'a rien remarqué et a validé le but. Après le match, Maradona a déclaré :

"Le but a été marqué un peu par la tête de Maradona et un peu par la main de Dieu", a-t-il affirmé.

Par la suite, ce but est devenu mondialement célèbre sous le nom de "La Main de Dieu" .

Près de 40 ans plus tard, la valeur du ballon n'a pas baissé. Les enchères débuteront à 2,5 millions de dollars et les organisateurs prévoient de le vendre jusqu'à 10 millions de dollars .

Un homme portant des gants blancs tient le ballon Adidas Azteca de la Coupe du monde 1986.

Pour rappel, ce ballon avait été vendu en 2022 pour 2,37 millions de dollars . Si un acheteur se présente cette fois au prix escompté, il pourrait devenir un objet de collection sportive encore plus précieux que le maillot que Maradona portait lors de ce même match, vendu pour 9,2 millions de dollars .

Rappelons que Diego Armando Maradona est considéré comme l'un des plus grands footballeurs de l'histoire, ayant laissé une empreinte indélébile. Il est né le 30 octobre 1960 près de Buenos Aires et s'est éteint le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans.

Diego MaradonaArgentineAngleterreAdidasBuenos Aires
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