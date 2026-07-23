Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot extérieur : une couleur inattendue (photo)

Le Real Madrid a officiellement présenté son nouveau maillot extérieur pour la saison 2026/27. Conçu en collaboration avec Adidas, le maillot se distingue des couleurs habituelles avec des tons vert foncé et crème.

Le nouveau design cherche à combiner le style sportif moderne, l'histoire du club et des éléments de mode quotidienne. Les détails subtils sur le maillot lui confèrent un caractère unique.

La couleur principale : le vert foncé

Le nouveau maillot extérieur du Real est réalisé en vert foncé. Le col, les épaules et certains autres éléments utilisent une teinte crème.

Cette combinaison de couleurs fait référence aux designs utilisés par le club par le passé. Cependant, sur ce nouveau maillot, ils sont réinterprétés dans un style moderne et minimaliste.

Si la base vert foncé donne au maillot un aspect sérieux et classique, les détails couleur crème mettent davantage en valeur le design.

Le maillot présente un motif géométrique caché

L'une des caractéristiques principales du nouveau maillot est le subtil motif géométrique intégré au tissu.

Ce motif reflète les initiales du Real Madrid. Les symboles sont presque invisibles de loin, mais ajoutent une signification supplémentaire au design global lorsqu'on les regarde de près.

Ainsi, les symboles du club ne sont pas affichés de manière grande et éclatante, mais sont subtilement intégrés dans le design moderne.

Le logo Trefoil fait son retour sur le maillot

Le maillot intègre également le célèbre logo Trefoil d'Adidas.

Selon le communiqué du club, ce symbole représente l'harmonie entre les technologies sportives modernes, la culture du football et le style vestimentaire quotidien.

L'utilisation du logo Trefoil montre que le nouveau maillot a été conçu non seulement pour le terrain, mais aussi comme un produit que les fans peuvent porter au quotidien.

Une attention particulière a été portée au design du col

Le nouveau maillot extérieur arbore un col au design moderne. Il est mis en valeur par des finitions couleur crème, complétant le style général du maillot.

L'uniformité des couleurs du col, du logo Adidas et des autres finitions préserve l'harmonie du design.

Les fans débattent de la nouvelle couleur

Le Real a utilisé le noir, le bleu, le violet et d'autres couleurs pour ses maillots extérieurs au fil des ans. Le choix du vert foncé pour la nouvelle saison est la principale nouveauté pour les passionnés de maillots du club.

Désormais, les fans de football attendent le premier match officiel des Madrilènes avec cette tenue. L'aspect du maillot vert foncé sur le terrain et sa popularité auprès des fans seront révélés après le début de la saison.