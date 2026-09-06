Soirée de sensations et de K.-O. : Résultats de la carte principale de l'UFC Fight Night 287

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Soirée de sensations et de K.-O. : Résultats de la carte principale de l'UFC Fight Night 287

La ville de Paris, capitale de la France, a accueilli le tournoi « UFC Fight Night 287 », riche en résultats inattendus et en affrontements intenses. Lors de cette soirée marquée par des combats acharnés, nos représentants régionaux tels que Nursulton Ruziboevet le Tadjik Muhammad Naimov, ainsi que les meilleurs puncheurs européens, sont montés dans l'octogone. Les combats de la carte principale, mémorables par leurs K.-O. éclairs dès le premier round et les décisions controversées des juges, ont constitué le point culminant du tournoi.

Le duel Ruziboev contre Page et des frappes inattendues

L'événement principal, suivi par des millions de fans ouzbeks, s'est déroulé dans la catégorie des poids moyens :

  • Michael Page – Nursulton Ruziboev combat : Notre compatriote a lutté avec courage pendant 3 rounds complets contre le maître du striking anglais. Bien que Nursulton ait réussi plusieurs takedowns, Page, contrôlant la distance avec habileté, a remporté la victoire par décision des juges (29:28), mettant fin à la série de victoires de Ruziboev ;

  • Une soirée difficile pour les combattants d'Asie centrale : Le Tadjik Muhammad Naimov, combattant en poids plumes, s'est incliné face au dangereux combattant belge Losen Keita — Keita a enregistré une victoire sensationnelle par K.-O. technique dès le premier round.

K.-O. explosifs au 1er round : Les débutants à l'honneur

Pour les fans français, le moment le plus marquant de la carte fut la progression audacieuse des stars locales :

  • Les débuts fantastiques de Salahdine Parnasse : L'une des plus grandes stars européennes du MMA, Salahdine Parnasse, a fait une entrée fracassante dans l'organisation dès son premier combat à l'UFC en infligeant un K.-O. dévastateur au vétéran de la ligue, Dan Hooker, dès le premier round ;

  • Le coup de foudre d'Axel Sola : Dans un autre duel des poids légers, Axel Sola a mis K.-O. son compatriote Fares Ziam au premier round, renforçant considérablement sa position dans sa division.

UFC Fight Night 287 : Résultats officiels de la carte principale

Tous les combats centraux de la soirée se sont soldés comme suit :

  • Poids légers : Salahdine Parnasse a battu Dan Hooker par K.-O. au 1er round ;

  • Poids légers : Axel Sola a triomphé de Fares Ziam par K.-O. au 1er round ;

  • Poids moyens : Michael Page a battu Nursulton Ruziboevpar décision unanime des juges (aux points) ;

  • Poids mi-moyens : Daniil Donchenko a vaincu Punahele Soriano par décision des juges (aux points) ;

  • Poids plumes : Curtis Campbell a soumis Trevor Peek par étranglement au 3e round ;

  • Poids plumes : Losen Keita a gagné contre Muhammad Naimov par K.-O. technique au 1er round.

Selon vous, qui a été le combattant le plus brillant du tournoi de Paris — Salahdine Parnasse, qui a fait une entrée fracassante en battant Dan Hooker, ou Michael Page ? Que pensez-vous de la performance de notre compatriote Nursulton Ruziboev et de la décision des juges ? Laissez vos avis en commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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