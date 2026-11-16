La Finlande écrase Saint-Marin, victoires à l'extérieur pour le Monténégro et l'Albanie

En Europe, la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA se poursuit avec des rencontres intenses et disputées. Les équipes nationales ont offert aux supporters de nombreux buts et des moments spectaculaires.

Finlande — Saint-Marin : Football offensif et 9 buts

L'un des matchs les plus prolifiques et mémorables de la journée a eu lieu à Helsinki. L'équipe nationale de Finlande a accueilli Saint-Marin et n'a laissé aucune chance à son adversaire — 7:2.

Héros du match, Lucas Lingman a inscrit un triplé (8e, 20e et 78e minutes), tandis que Joel Pohjanpalo a signé un doublé. Valta et Håkans ont également marqué. Pour Saint-Marin, Nanni a réussi à inscrire deux buts, ce qui n'a pas suffi à éviter la défaite.

Victoires convaincantes à l'extérieur pour le Monténégro et l'Albanie

Le Monténégro, en déplacement, a rendu visite à Chypre et a battu son adversaire sur le score de 4:1 . Milutin Osmajić a ouvert le score, tandis que Vukotić et un doublé de Nikola Krstović ont assuré une large victoire aux Monténégrins.

De son côté, l'Albanie a livré une performance solide en Biélorussie, s'imposant grâce aux buts de Rey Manaj et Elseid Hysaj sur le score de 2:0 . Le seul match nul de la journée a été enregistré entre la Lettonie et l'Arménie, sans aucun but (0:0).

Matchs et résultats Scores et faits marquants Finlande — Saint-Marin 7:2 (Lingman 3, Pohjanpalo 2, Valta, Håkans — Nanni 2) Chypre — Monténégro 1:4 (Pittas — Osmajić, Vukotić, Krstović 2) Biélorussie — Albanie 0:2 (Manaj, Hysaj) Lettonie — Arménie 0:0 (Match nul vierge)

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